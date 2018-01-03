2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Lövészet és küzdősportok

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2018. január 3., szerda 07:30, frissítve: szerda 08:16

Kiemelten kezeli a kormány a honvédelmi nevelést, az Együtt viszont irritálónak tartja a szemléletet és a lőterekre szánt milliárdokat is. Hajdu Nóra, a párt alelnöke volt a vendégünk.

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Reggeli járatHajdu Nóra

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