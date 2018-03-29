2018. március 29.,
csütörtök, Auguszta napja

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Letelepedő bűnözők

Hír TV

2018. március 29., csütörtök 07:50, frissítve: csütörtök 07:50

Nemzetközi bűnözők is érkeztek a letelepedési kötvényekkel. Erről és a nemzetbiztonsági bizottság fideszes bojkottjáról is kérdeztük a DK alelnökét, Vadai Ágnest.

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