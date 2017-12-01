2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Leszavazták

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2017. december 1., péntek 07:31, frissítve: péntek 07:32

Leszavazta a Jobbik családtámogatási javaslatait a Fidesz. A stúdióban volt Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője.

 

 

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Dúró DóraReggeli járat

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