2018. április 9.,
hétfő, Erhard napja

23°

Lemondott társelnöki posztjáról Hadházy Ákos

Hír TV

2018. április 9., hétfő 08:37, frissítve: hétfő 08:49

Az LMP leköszönő társelnöke volt a vendégünk.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV