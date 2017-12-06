2017. december 6.,
szerda, Miklós napja

Lakhatás

Hír TV

2017. december 6., szerda 08:30, frissítve: szerda 08:44

Bérlakásépítési programot indítana a Jobbik. A párt javaslatairól Z. Kárpát Dániel alelnököt kérdeztük.

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Z. Kárpát DánielReggeli járat

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