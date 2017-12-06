REGGELI JÁRAT MA IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL 9 ÓRÁIG. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA
8.30 - A PERONON: VADAI ÁGNES, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALELNÖKE
POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE.
GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI.
EGYÜTT: A JEGYBANKI ALAPÍTVÁNYOK A VÁCI ÚTRA TERVEZETT INGATLANFEJLESZTÉSSEL SZINTET LÉPTEK A KÖZPÉNZZEL TÖRTÉNÕ HAZARDÍROZÁSBAN.
PATAKI MÁRTON: A KORMÁNYVÁLTÁST KÖVETÕEN AZ EGYÜTT MEGSZÜNTETI A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTVÁNYAIT, VAGYONUKAT AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉRE FORDÍTJA.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: MEG KELL VONNI AZOKAT A JOGTALAN NYUGDÍJAKAT, AMELYEKET UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK CSALÁS ÚTJÁN SZEREZTEK MAGYARORSZÁGON.
A JOBBIK MEGFOGALMAZTA BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI IGÉNYÉT ÉS KEDVEZMÉNYEZNÉ EGYES ÁGAZATOK DOLGOZÓIT A BÉRLEMÉNYHEZ JUTÁSBAN.
ÕSSZEL MÉG 25 MILLIÓS GYORSSEGÉLYT KÉRT, MOST MILLIÓS JUTALMAKAT OSZTOGAT HARKÁNY; A FÜRDÕVÁROS POLGÁRMESTERE HATHAVI ILLETMÉNYT, 3,3 MILLIÓ FORINTOT KAP.
A MINISZTERI BIZTOS FONTOSNAK TARTJA, HOGY TÁRSADALMI KÖZMEGEGYEZÉSRE BOCSÁSSÁK A 2019 SZEPTEMBERÉBEN ÉLETBE LÉPÕ NEMZETI ALAPTANTERVET.
VISSZAVONUL HOFFMANN RÓZSA, A KDNP-S POLITIKUS 2010-TÕL VOLT A MÁSODIK ORBÁN-KORMÁNY OKTATÁSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRA.
ORSZÁGOSAN 72 SZÁZALÉKOS AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA - KÖZÖLTE AZ EMMI, A 9600 FÉRÕHELYET KRÍZISIDÕSZAKBAN 1500-ZAL NÖVELIK.
UTOLÉRTE A MINIMÁLBÉR A LÉTMINIMUMOT, AZ ÉRINTETTEK JÖVÕRE MÁR 92 EZER FORINTOT KÖLTHETNEK EL HAVONTA - ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG.
FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: ISMÉT NAPIRENDEN A CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELME, A MAI ÜLÉSEN A PÜNKÖSDFÜRDÕI VÉDVONALSZAKASZ FEJLESZTÉSÉRÕL IS DÖNTHETNEK.
BALESET ÉRT EGY KISGÉPET A DEBRECENI REPÜLÕTÉREN; SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT, DE A REPÜLÕBEN ANYAGI KÁR KELETKEZETT.
MEG KELL ERÕSÍTENI AZ EURÓPAI HATÁROK VÉDELMÉT MONDTA ÁDER JÁNOS PRÁGÁBAN, AHOL A CSEH ÁLLAMFÕVEL TÁRGYALT.
MILOS ZEMAN : A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁK BEAVATKOZÁST JELENTENEK A BELÜGYEKBE.
SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN AZT MONDTA, EURÓPA BIZTONSÁGÁHOZ ERÕS EGYÜTTMÛKÖDÉS SZÜKSÉGES AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTT.
REX TILLERSON: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS "ERÕSEN ELKÖTELEZETT" EURÓPAI SZÖVETSÉGESEI MELLETT.
DONALD TRUMP VÁRHATÓAN MA ELISMERI JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK ÉS BEJELENTI AZ AMERIKAI KÖVETSÉG KÖLTÖZTETÉSÉT IS TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
A MAGYAR IDÕ SZERINT ESTE HÉT ÓRAI, TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ BEJELENTÉSEN A KÖLTÖZKÖDÉS IDÕPONTJA MÉG NEM DERÜL KI, EZ HÁROM-NÉGY ÉVBE IS BELETELHET.
EURÓPA ÉS A MUSZLIM VILÁG IS ÓVA INTETTE DONALD TRUMPOT A DÖNTÉSTÕL.
FEDERICA MOGHERINI: JERUZSÁLEM STÁTUSÁT TÁRGYALÁSOK ÚTJÁN KELL RENDEZNI.
IZRAELBEN A HADSEREG KÉSZÜLTSÉGBEN VÁRJA A PALESZTINOK ESETLEGES ERÕSZAKOS TILTAKOZÁSÁT, BETLEHEMBEN TRUMP KÉPÉNEK ELÉGETÉSÉVEL TÜNTETTEK A DÖNTÉS ELLEN.
BEKAERT: AZ ELFOGATÓPARANCS VISSZAVONÁSA ELLENÉRE CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA NEM HAGYJA EL BELGIUMOT.
HÍVEI KISZABADÍTOTTÁK KIJEVBEN A RENDÕRSÉGI MIKROBUSZBÓL MIHEIL SZAAKASVILIT.
AZ EGYKORI GEORGIAI ELNÖK AZ UKRÁN PARLAMENTNÉL LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL A FÕÜGYÉSZT ÉS A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT VEZETÕIT.
SZAAKASVILI A FÕÜGYÉSZ SZERINT ÁLLAMCSÍNYT TERVEZETT, AZÉRT VETTÉK ÕRIZETBE; HIVATALOSAN BÛNSZERVEZETTEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL GYANÚSÍTJÁK A POLITIKUST.
ELTILTOTTÁK AZ OROSZ NEMZETI CSAPATOT A TÉLI OLIMPIÁTÓL; AZOK A SPORTOLÓK, AKIK NEM DOPPINGOLTAK, ÖTKARIKÁS ZÁSZLÓ ALATT INDULHATNAK A FEBRUÁRI JÁTÉKOKON.
A NOB AZ ELMÚLT HÓNAPBAN TÖBB MINT HÚSZ OROSZ VERSENYZÕT TILTOTT EL ÖRÖKRE; 2014-BEN AZ OROSZOK 33 ÉRMET SZEREZTEK, DE 11-TÕL MÁR MEGFOSZTOTTÁK ÕKET.
MOSZKVA: OROSZ BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁIRA DEIR-EZ-ZÓRBAN.
POKOLGÉPET ROBBANTOTT AZ ISZLÁM ÁLLAM EGY KISBUSZON A SZÍRIAI HOMSZ VÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
NÉHÁNY ÓRÁVAL A MEGNYITÓ UTÁN BEREKESZTETTÉK AZ ARAB MONARCHIÁK IDEI CSÚCSTALÁLKOZÓJÁT, A DÖNTÉST A KATAR KÖRÜL KIBONTAKOZOTT VISZÁLLYAL HOZTÁK ÖSSZEFÜGGÉSBE.
ENSZ-FÕBIZTOS: NEM ZÁRHATÓ KI, HOGY NÉPIRTÁS FOLYIK A ROHINGJÁK ELLEN MIANMARBAN.
MEGFÉKEZHETETLEN TÜZEK PUSZTÍTANAK KALIFORNIÁBAN; JERRY BROWN KORMÁNYZÓ SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT VENTURA MEGYÉRE, AHOL 850 EZREN ÉLNEK.
EGYELÕRE ISMERETLEN OKBÓL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT EGY ANKARAI IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYESÜLET 11 TAGJA - JELENTETTE A DOGAN TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG.
MEGHALT JOHNNY HALLYDAY; A FRANCIA ÉNEKES ÉS SZÍNÉSZ 74 ÉVES VOLT, EGY IDEJE RÁKBETEGSÉGGEL KÜSZKÖDÖTT.
MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEGEDRE TARTÓ INTERCITY PILIS ÉS VECSÉS KÖZÖTT.
VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH ÉS VISSZAHÍVTA A FORGALOMBÓL A SAUSKA PINCÉSZET TÖBB TERMÉKÉT.
JOGERÕSEN 10 ÉV FEGYHÁZRA ENYHÍTETTÉK A NEVELT LÁNYÁT SZEXUÁLIS KAPCSOLATRA KÉNYSZERÍTÕ ZALAI FÉRFI BÜNTETÉSÉT.
VÁDAT EMELT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG AZ ELLEN A FÉRFI ELLEN, AKINEK A LAKÁSÁRÓL TÖBB MINT 83 EZER GYEREKPORNÓ FELVÉTEL KERÜLT ELÕ, MÉG ÁPRILISBAN.
MÉREGKERESÕ KUTYÁKAT KÉPEZTEK DUNAKESZIN, AZ EBEK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN ÁLLNAK SZOLGÁLATBA.