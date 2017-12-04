2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

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2017. december 4., hétfő 08:51, frissítve: hétfő 08:51

Hangoskönyv készült Hamvas Béla: A bor filozófiája című művéből. A kiadvány az eredeti, eddig publikálatlan, teljes szövegváltozatot tartalmazza. Bemutatják az Álarc és koszorú című esszékötetet is. Vendégünk volt Katona Zsuzsa rendező.

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Reggeli járatKatona Zsuzsanna

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