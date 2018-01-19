2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Korrupció

Hír TV

2018. január 19., péntek 07:35, frissítve: péntek 07:36

A fideszesek szétlopják a hazát, rendszerszintű a korrupció – így fogalmazott egy interjúban Siófok független polgármestere. A stúdióba vártuk Lengyel Róbertet.

 

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Lengyel RóbertReggeli járat

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