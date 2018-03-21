2018. március 21.,
szerda, Benedek napja

Koordináció nélkül?

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2018. március 21., szerda 07:20, frissítve: szerda 07:57

Jakab Pétert a volt miniszterekből álló V18 is esélyes jelöltnek tartja Miskolcon. A Jobbik szóvivőjét arról is kérdeztük, hogy koordináció nélkül legyőzhető-e a Fidesz.

 

 

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