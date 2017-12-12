Kockás zászló

2017. december 12.,
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2017. december 12., kedd 08:20, frissítve: kedd 08:41

Véget ért a Formula–1-es idény. Évértékelő Földy Attila Formula–1-es szakírótól.

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Reggeli járatFöldy Attila

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