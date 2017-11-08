2017. november 8.,
szerda, Zsombor napja

Ki kicsoda?

Hír TV

2017. november 8., szerda 07:36, frissítve: szerda 07:37

Telefonos ismeretterjesztő kampányt indít az Együtt. Részletek Juhász Pétertől, a párt elnökétől.

 

Reggeli járatJuhász Péter

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV