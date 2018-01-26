2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Kézfogás

Hír TV

2018. január 26., péntek 08:52, frissítve: péntek 09:17

Összefog az utánpótlásért a hokitársadalom. Vendégeink voltak Pavuk Attila válogatott játékos és Sipos Levente szövetségi főtitkár.

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Reggeli járatPavuk AttilaSipos Levente

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