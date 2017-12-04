2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Katasztrófa

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2017. december 4., hétfő 08:00, frissítve: hétfő 08:06

Kezdődik elölről a vörösiszapper. Erről és Mészáros Lőrinc balatoni üzleteiről is kérdezzük Kepli Lajost, a Jobbik országgyűlési képviselőjét.

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Kepli LajosReggeli járat

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