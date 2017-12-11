2017. december 11.,
hétfő, Árpád napja

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Kárpátaljai tehetséggondozó

Hír TV

2017. december 11., hétfő 08:46, frissítve: hétfő 08:51

Várnagy Andrea zongoraművész most jött haza a legutóbbi kárpátaljai tehetséggondozó kurzusáról. Az élményei mellett megtudhattuk tőle, hogyan segíti az ottani gyerekeket a magyar kultúra megőrzésében a komolyzene.

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Várnagy AndreaReggeli járat

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