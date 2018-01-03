2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Kár lenne kihagyni

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2018. január 3., szerda 08:41, frissítve: szerda 10:20

A hozzáértők szerint elképesztően erős lesz az idei koncertfelhozatal. Kleb Attila, a Get Closer fesztivál művészeti vezetője ajánlott néhány olyan eseményt, amelyet semmiképpen sem szabad kihagyni.

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Reggeli járatKleb Attila

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