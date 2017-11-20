2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

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2017. november 20., hétfő 07:55, frissítve: hétfő 08:01

– Az LMP szerint az utcán dől el a korszakváltás.
– A párt árnyékbizottságban ellenőrizné a rendészeti szervek munkáját.
– Autótender 45 milliárdért – tovább titkolózik a belügy- és a honvédelmi miniszter.

Vendég: ​​Demeter Márta országgyűlési képviselő, LMP.

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Demeter MártaReggeli járat

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