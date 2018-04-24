Jogorvoslat

VARGA MIHÁLY VISSZAHOZNÁ A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ELNEVEZÉST ATV.
LEMONDOTT TISZTSÉGÉRÕL MÉSZÁROS LÕRINC, FELCSÚT MILLIÁRDOS POLGÁRMESTERE.
TÁVOZIK AZ EMMI MINISZTERE, BALOG ZOLTÁN, MERT ORBÁN VIKTOR NEM VÁLTOZTAT A MINISZTÉRIUMI STRUKTÚRÁN HVG.HU.
PATYI ANDRÁS: A FELLEBBEZÉSEK ALAPJÁN EGY SZAVAZÓKÖRBEN SEM KELLETT ÚJRASZÁMLÁLÁST ELRENDELNI.
A VÁLASZTÁS UTÁN SORRA KÜLDIK A KORMÁNYKÖZELI SAJTÓORGÁNUMOK A HELYREIGAZÍTÁSOKAT AZ ÁLLAMI HÍRÜGYNÖKSÉGNEK.
ORBÁN VIKTOR: OLYAN ORSZÁGOT KELL ÉPÍTENI, AHOL A MUNKÁSOKNAK ÉS A MUNKÁNAK BECSÜLETE VAN.
PARRAGH LÁSZLÓ: LEGYEN NYITOTT A FELSÕOKTATÁS A JÓ SZAKMUNKÁSOKNAK!
MÁRKI-ZAY PÉTER: KELL EGY JOBBKÖZÉP PÁRT, EGY ÚJ FIDESZ, AMI NEM LOP - EGYENESEN.
MÉG 660 MRD FT MEHET EL A MEG NEM RENDEZETT BUDAPESTI OLIMPIA PROJEKTJEIRE ZOOM.HU.
ORVOSI SZAKLAP: A MAGYAR KORMÁNY EGYRE KEVESEBBET KÖLT AZ EGÉSZSÉGÜGYRE, AMIÉRT A MAGYAROK AZ EGÉSZSÉGÜKKEL FIZETNEK.
TOVÁBBRA SEM NYILVÁNOSAK A PAKSI BÕVÍTÉS DOKUMENTUMAI NÉPSZAVA.
KAMATDÖNTÕ ÜLÉST TART A MONETÁRIS TANÁCS, AZ ELEMZÕK ARRA SZÁMÍTANAK, HOGY A TESTÜLET NEM VÁLTOZTAT A JEGYBANKI ALAPKAMAT SZINTJÉN.
TÁVOZIK A TÁRSASÁGTÓL A MAGYAR TELEKOM NYRT. VEZÉRIGAZGATÓJA, CHRISTOPHER MATTHEISEN, AZ ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ RÉKASI TIBOR LESZ.
BBC: TÍZ ÉV ALATT MAGYARORSZÁGON NÕTT LEGINKÁBB A MEGOSZTOTTSÁG EURÓPA ORSZÁGAI KÖZÜL.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KEVESEBB PÉNZZEL TÁMOGATNÁ MAGYARORSZÁGOT ÉS LENGYELORSZÁGOT, MERT NEM TELJESÍTIK A JOGÁLLAMISÁG FELTÉTELEIT.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MUNKACSOPORTOT HOZNAK LÉTRE A G7 KÜLÜGYMINISZTEREI OROSZORSZÁG "KÁROS VISELKEDÉSÉNEK" MEGFIGYELÉSÉRE.
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON PANASZOLTA BE A ROMÁN ÁLLAMFÕT A SZOCIÁLLIBERÁLIS KORMÁNY, AMIÉRT NEM VÁLTOTTA LE A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZT.
PERE ÚJRATÁRGYALÁSÁT KÖVETELI A NÉPIRTÁSÉRT ELÍTÉLT VOLT SZERB ELNÖK A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKEN.
ELSÕ OLVASATBAN ELFOGADTA AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZETET A FRANCIA NEMZETGYÛLÉS.
GEORGE H. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖKÖT INTENZÍV OSZTÁLYON ÁPOLJÁK, TÚL VAN AZ ÉLETVESZÉLYEN.
AZ AMERIKAI SZENÁTUS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA MEGSZAVAZTA MIKE POMPEO KÜLÜGYMINISZTERI JELÖLÉSÉT.
KÉZLEVÁGÁSSAL BÜNTETNÉ AZ EGYIK MEXIKÓI ELNÖKJELÖLT AZOKAT, AKIK A KÖZPÉNZHEZ, KÖZJAVAKHOZ NYÚLNAK.
JÁRÓKELÕK KÖZÉ HAJTOTT EGY KISTEHERAUTÓ TORONTO BELVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB NYOLC EMBER MEGSÉRÜLT.
SZÁNDÉKOSNAK TÛNIK, HOGY A BÉRELT KISTEHERAUTÓ SOFÕRJE A TORONTÓI JÁRÓKELÕK KÖZÉ HAJTOTT.
LEGKEVESEBB 18 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A KÍNAI CSINGJÜAN VÁROSÁNAK EGYIK KARAOKEKLUBJÁBAN TÖRTÉNT TÛZESETNEK.
ÉLETÉNEK 68 ÉVÉBEN ELHUNYT MAGYARI BÉLA KIKÉPZETT ÛRHAJÓS.
A MAGYAR VÁLOGATOTT 3-2-RE LEGYÕZTE AZ OLASZ CSAPATOT A DIVÍZIÓ I/A-S JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG MÁSODIK FORDULÓJÁBAN.
EGY EMBER MEGHALT ÉS MÁSIK KETTÕ MEGSÉRÜLT EGY BALESETBEN A 3-AS FÕÚTON, HORT ÉS HATVAN KÖZÖTT.
ELÕZETESBE KERÜLT EGY FÉRFI, AKI KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁSA UTÁN HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT DUNAKESZIN.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZT A FÉRFIT, AKI EGY FEJSZÉVEL AGYONVERTE A SZOMSZÉDJÁT 2016 MÁJUSÁBAN, TÚRONYBAN.
EGY KAMION ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚTON, CEGLÉD TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.
142 ÉVES MELEGREKORD DÕLT MEG BUDAPESTEN, ÚJPESTEN 29,3 CELSIUS-FOKOT MÉRTEK.