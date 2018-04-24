2018. április 24.,
kedd, György napja

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Jogorvoslat

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2018. április 24., kedd 09:00

A Kúriához fordult jogorvoslatért a Jobbik a választási eredmények megállapítása miatt. Vendég: Pintér Tamás, megválasztott országgyűlési képviselő.

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