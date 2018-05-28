2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

°

Ingatlanpiac

Hír TV

2018. május 28., hétfő 08:35

Lassuló ütemben, de tovább drágulnak a panellakások. Piaci körkép Balla Ákostól, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetőjétől.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV