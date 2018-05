Ingatlanpiac

5.50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 8.30 - A PERONON: MOLNÁR ZSOLT AZ MSZP BUDAPESTI ELNÖKE. ANGELA MERKEL PÁRTJA, A CDU FELTÉTELEKET SZABOTT A FIDESZNEK, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN MARADHASSON HVG.HU. A NÉMET KONZERVATÍV PÁRT A CEU BUDAPESTI MARADÁSÁT KÉRTE, TOVÁBBÁ VÁRJÁK BE A STOP SOROS-TÖRVÉNNYEL A VELENCEI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSÁT. A KORMÁNYNAK TÖBB PÉNZT KELL SZÁNNIA BUDAPESTRE MONDTA TARLÓS ISTVÁN, AKI MÉG NEM TUDJA, HOGY INDUL-E ÚJRA A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT INDEX.HU. TARLÓS ISTVÁN HA FOLYTATJA, A BKK-T MEGSZÜNTETNÉ, ÉS ELVETNÉ A RÓMAI-PARTI MOBILGÁT MEGÉPÍTÉSÉT IS. JÚLIUSTÓL DRÁGULHAT A PARKOLÁS BUDAPESTEN, HA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS SZERDÁN JÓVÁHAGYJA A KERÜLETEK JAVASLATÁT. BÍRÁLTA A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJÁT LÁZÁR JÁNOS. KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON. KOCSIS-CAKE OLIVIO, A PÁRBESZÉD PÁRTIGAZGATÓJA ÜL BE A PARLAMENTBE KARÁCSONY GERGELY HELYETT. ÖTEN JELENTKEZTEK BE AZ MSZP ELNÖKI TISZTSÉGÉRE A PÁRT VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉN. MESTERHÁZY ATTILA, KUNHALMI ÁGNES, TÓTH BERTALAN, BRÓDY GÁBOR ÉS SZANYI TIBOR JELEZTE INDULÁSI SZÁNDÉKÁT. KDNP-FRAKCIÓVEZETÕ: A MAGUKAT LIBERÁLISOKNAK NEVEZÕK IGYEKEZNEK GYENGÍTENI A CSALÁDI, EGYHÁZI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGEKET. SZÉL BERNADETTET ÉS KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNTOT VÁLASZTOTTÁK TÁRSELNÖKNEK AZ LMP TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN. ALÁZATRA ÉS BÛNBÁNATRA HÍVJÁK A REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÕK AZOKAT A POLITIKUSOKAT, AKIK GYÛLÖLETET SZÍTOTTAK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN. MÛANYAGOK GYÁRTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉGET ALAPÍTOTT MÉSZÁROS LÕRINC KISEBBIK LÁNYA 24.HU. REKORDEREDMÉNYT ÉRTEK EL A BRÓKERCÉGEK AZ ELSÕ NEGYEDÉVBEN VILÁGGAZDASÁG. ÁTADTÁK A SZEGEDI VADASPARK FÉLMILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁSÁT, AZ ORSZÁG LEGMODERNEBB ELEFÁNTHÁZÁT. AZ OLASZ ÁLLAMFÕ MEGVÉTÓZTA A PÉNZÜGYMINISZTER-JELÖLTET, EZÉRT SZAKÉRTÕI KORMÁNY ALAKULHAT, ÉS ÚJ VÁLASZTÁSOKAT KELL TARTANI OLASZORSZÁGBAN. FELFÜGGESZTETTÉK A VARSÓI PARLAMENTBEN NEGYVEN NAPJA FOLYÓ ÜLÕSZTRÁJKJUKAT A FOGYATÉKKAL ÉLÕK ÉS GONDOZÓIK. A SZTRÁJKOLÓK TOVÁBBRA IS FENNTARTJÁK A JÁRULÉKOK EMELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSÜKET. TÖBB, MINT FÉLMILLIÓ JÁRMÛVET IS VISSZAHÍVHAT A MERCEDES A DÍZELMOTOROK MIATT. HATALMAS TÛZ VOLT EURÓPA MÁSODIK LEGNAGYOBB VIDÁMPARKJÁBAN, NÉMETORSZÁGBAN, A LÁNGOK ELOLTÁSÁN TÖBB SZÁZ TÛZOLTÓ DOLGOZOTT. NÉGYSZER ANNYI, MINTEGY 20 EZER ELLENTÜNTETÕ FOGADTA BERLINBEN A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMETORSZÁGI PÁRTOT, AZ AFD-T. A BRAZIL ELNÖK ENGEDETT A SZTRÁJKOLÓK KÖVETELÉSEINEK. HÁROM AMERIKAI DÉLI ÁLLAMBAN SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK AZ ALBERTO-KÉNT ISMERT TRÓPUSI VIHAR MIATT. FEJBE LÕTT EGY 20 ÉVES GUATEMALAI BEVÁNDORLÓT EGY AMERIKAI HATÁRÕR TEXASBAN, A LÁNY AZONNAL MEGHALT INDEX.HU. ÉSZAK-KOREAI KÜLDÖTTSÉG UTAZIK SZINGAPÚRBA A CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. LEGKEVESEBB KÉTMILLIÓ EMBERT FENYEGET ÉHEZÉS AZ ASZÁLY MIATT AFGANISZTÁNBAN. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY BETEGEKET SZÁLLÍTÓ MENTÕ SALGÓTARJÁNBAN A 21-ES FÕÚTON, HETEN MEGSÉRÜLTEK. ORFK: HUSZONÖT HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL A HÉTVÉGÉN, AZ ORSZÁG TERÜLETÉN. MEGSZEREZTE HARMADIK MAGYAR BAJNOKI CÍMÉT A VIDEOTON LABDARÚGÓCSAPATA. AZ NB1 UTOLSÓ ELÕTTI FORDULÓJÁBAN A FEHÉRVÁRI CSAPAT 2-0-RA GYÕZÖTT A HONVÉD ELLEN. VISSZATÉR A MAGYAR KÉZILABDA-VÁLOGATOTTBA NAGY LÁSZLÓ A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZÕ KÉT MÉRKÕZÉSÉRE. UNOKÁJÁVAL UGROTT VONAT ELÉ EGY NÕ A HEVES MEGYEI HORTNÁL. MEGSÉRÜLT EGY KISFIÚ, MIUTÁN FELROBBANT A KEZÉBEN EGY HANGGRÁNÁT A FERENCVÁROS-DIÓSGYÕR MÉRKÕZÉSEN. EGYMÁSBA FUTOTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ AZ 51-ES FÕÚTON, HARTÁNÁL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT.