2018. március 16.,
péntek, Henrietta napja

Improvizáció

Hír TV

2018. március 16., péntek 09:55, frissítve: péntek 10:17

Improvizációs est Lajkó Félix hegedűművésszel és Balázs János zongoraművésszel a Zeneakadémián.

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