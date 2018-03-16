Improvizáció

6:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA
7:40 - LAJKÓ FÉLIX ÉS BALÁZS JÁNOS IMPROVIZÁCIÓS ESTJE A ZENEAKADÉMIÁN. VENDÉG: BALÁZS JÁNOS ZONGORAMÛVÉSZ
7:45 - MI A BAJ A MAGYAR KÉZILABDÁBAN? VENDÉG: VASS SÁNDOR, A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT VOLT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA
8:30 - PERON. VENDÉG: VOLNER JÁNOS FRAKCIÓVEZETÕ, JOBBIK
MEGFENYEGETTE AZ ELLENZÉKET ORBÁN VIKTOR A BÉKEMENETESEK ELÕTT TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN.
ORBÁN AZT ÍGÉRTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN "ELÉGTÉTELT FOG VENNI MIND ERKÖLCSI, MIND POLITIKAI, MIND JOGI ÉRTELEMBEN".
A MINISZTERELNÖK SZERINT A VÁLASZTÁS TÉTJE AZ ORSZÁG MEGMARADÁSA, SZERINT A GLOBALISTA ERÕK "EL AKARJÁK VENNI AZ ORSZÁGOT".
ORBÁN: ARRA KELL KÉSZÜLNÜNK, HOGY A MI JELÖLTÜNKKEL EGY "SOROS-JELÖLT" ÁLL MAJD SZEMBEN.
A BESZÉD ELÕTT A BÉKEMENETEN MEGRÁNGATTÁK A MAGYAR NEMZET ÚJSÁGÍRÓJÁT, AMIKOR KÓSA LAJOS BOTRÁNYÁRÓL PRÓBÁLT KÉRDEZNI.
A KOSSUTH TÉR FELÉ TARTÓ TÖMEGET KOMMUNISTA MOZGALMI DALOKKAL FOGADTÁK ELLENZÉKI SZIMPATIZÁNSOK.
BÉKEMENETET TARTOTT A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT IS, AMI AZ OKTOGONRÓL INDULT AZ ERZSÉBET TÉR FELÉ.
12 PONTTAL KÉSZÜLT A JOBBIK ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE VONA GÁBOR.
A PÁRT MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE 21. SZÁZADI OKTATÁST, ÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMOT ÉS BÉRUNIÓT ÍGÉRT KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN.
ÜNNEPI BESZÉDÉBEN GYURCSÁNY FERENC TÁRGYALNI HÍVTA A JOBBIKOT ÉS A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRTOT VASÁRNAP DÉLUTÁNRA.
A JOBBIK VÁLASZÁBAN JELEZTE: NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT TÁRGYALÁSON.
GYURCSÁNY AZT IS BEJELENTETTE, HOGY VISSZALÉPTETI A DK JELÖLTJÉT SZÉL BERNADETT JAVÁRA.
SZÉL BERNADETT: HA NEM FOGUNK ÖSSZE, A FIDESZ MINDENKIRE SORT KERÍT.
MÁRKI-ZAY PÉTER: AKI NEM HAJLANDÓ ÖSSZEFOGNI A JOBBIKKAL A NEMZET MEGMENTÉSÉÉRT, AZ A NEMZET SZÁMÁRA ÁRULÓ - 24.HU.
TÖBB EZER DIÁK IS TÜNTETETT CSÜTÖRTÖKÖN A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT SZERVEZÉSÉBEN A JOBB OKTATÁSÉRT.
KÓSA LAJOS VISSZAMONDTA DEBRECENBEN TARTANDÓ ÜNNEPI BESZÉDÉT, MEGLEPVE EZZEL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT IS, ÉS INKÁBB A BÉKEMENETRE MENT.
BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT ROBERT FICO, PETER PELLEGRINIT BÍZTA MEG KORMÁNYALAKÍTÁSSAL AZ ÁLLAMFÕ.
BUGÁR BÉLA: MINDEGYIK KÉPVISELÕNK TÁMOGATJA AZ ÚJ SZLOVÁK KORMÁNYT.
A MAGYAROKNAK ÜZENT MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL A ROMÁN KORMÁNYFÕ.
ROMÁN MINISZTERELNÖK: A ROMÁNOKAT ÉS A MAGYAROKAT ÖSSZEKÖTÕ DOLGOKRA KELL TENNI A HANGSÚLYT.
ÚJABB SZANKCIÓKAT LÉPTETETT ÉLETBE OROSZORSZÁG ELLEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK.
ÖSSZEDÕLT EGY ÚJONNAN ÉPÜLT GYALOGOS FELÜLJÁRÓ A FLORIDAI MIAMIBAN, SAJTÓHÍREK SZERINT TÖBBEN MEGHALHATTAK.
LEMONDOTT MIRO CERAR SZLOVÉN KORMÁNYFÕ.
CERAR AZ UTÁN DÖNTÖTT ÍGY, HOGY A SZLOVÉN LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG MEGSEMMISÍTETTE EGY NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉT.
LENGYELELLENES ROBBANTÁS TÖRTÉNT AZ UKRAJNAI LEMBERG KATONAI TEMETÕJÉBEN.
KÉMGYILKOSSÁG - 23 OROSZ DIPLOMATÁT UTASÍT KI LONDON, ÉS FELFÜGGESZT MINDEN MAGAS SZINTÛ ÉRINTKEZÉST MOSZKVÁVAL.
KREML: PUTYIN SZEMÉLYESEN DÖNT A NAGY-BRITANNIÁVAL SZEMBENI ELLENLÉPÉSEKRÕL.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: NEM SOK KÉTSÉG FÛZÕDIK OROSZORSZÁG FELELÕSSÉGÉHEZ.
A NATO IS LÉPÉSEKET TERVEZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN A KÉMGYILKOSSÁG MIATT.
A FLORIDAI KEY WESTNÉL LEZUHANT AZ AMERIKAI HADITENGERÉSZET VADÁSZREPÜLÕJE, KETTEN MEGHALTAK.
HÁROM TÖRÖK LÉGICSAPÁS ÉRTE SZÍRIÁBAN A MILICISTÁKAT AZ AFRÍNBA VEZETÕ ÚT MENTÉN.
LEGKEVESEBB KILENCEN MEGHALTAK EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETBEN A KELET-PAKISZTÁNI LAHORBAN.
LEZUHANT EGY SZENEGÁLI KATONAI HELIKOPTER, TÖBBEN MEGHALTAK.
KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT SOPRON ÉS AZ OSZTRÁK HATÁRÁTLÉPÉSI PONT KÖZÖTT, NEM SÉRÜLT MEG SENKI.
ELHUNYT ÁTS GYULA JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ.
SZÉLLEL, FAGGYAL, ÓNOS ESÕVEL ÉS HAVAZÁSSAL FOLYTATÓDIK A HOSSZÚ HÉTVÉGE.