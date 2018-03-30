2018. március 30.,
péntek, Zalán napja

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2018. március 30., péntek 09:10, frissítve: péntek 10:48

Tojásfestés, tojásírás, tojáskarcolás Zengővárkonyban. Nagyhéten naponta tartanak tojásdíszítő bemutatót. Kapcsoljuk pécsi tudósítónkat, aki a tojásmúzeum tulajdonosával, Nienhaus Rózsával beszélget az élő hagyományról.

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