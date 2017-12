VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA ELLEN; A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE AZ ÁLLAM ELLENI ÉS KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BÛNCSELEKMÉNY MIATT SZABADLÁBON VÉDEKEZIK. POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE. GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI. EGYÜTT: A JEGYBANKI ALAPÍTVÁNYOK A VÁCI ÚTRA TERVEZETT INGATLANFEJLESZTÉSSEL SZINTET LÉPTEK A KÖZPÉNZZEL TÖRTÉNÕ HAZARDÍROZÁSBAN. PATAKI MÁRTON: A KORMÁNYVÁLTÁST KÖVETÕEN AZ EGYÜTT MEGSZÜNTETI A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTVÁNYAIT, VAGYONUKAT AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉRE FORDÍTJA. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: MEG KELL VONNI AZOKAT A JOGTALAN NYUGDÍJAKAT, AMELYEKET UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK CSALÁS ÚTJÁN SZEREZTEK MAGYARORSZÁGON. VISSZAVONUL HOFFMANN RÓZSA, A KDNP-S POLITIKUS 2010-TÕL VOLT A MÁSODIK ORBÁN-KORMÁNY OKTATÁSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRA. RÉTVÁRI BENCE: KARÁCSONYIG MEGAPJÁK ÚJ SZÁMÍTÓGÉPEIKET A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ISKOLÁK. AFRIKAI SERTÉSPESTIST MUTATOTT KI A NÉBIH EGY, AZ UKRÁN HATÁRON ELKOBZOTT SERTÉSHÚS MINTÁBAN, AZ ORSZÁGOS FÕÁLLATORVOS A HÚS ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNYEK BEHOZATALI TILALMÁRA FIGYELMEZTET. BAROMFI TERMÉK TANÁCS: NEM DRÁGUL TOVÁBB A TOJÁS AZ ÜNNEPEKIG, A MAGAS ÁRAK AZONBAN AKÁR HÚSVÉTIG IS KITARTHATNAK. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: ISMÉT NAPIRENDEN A CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELME, A MAI ÜLÉSEN A PÜNKÖSDFÜRDÕI VÉDVONALSZAKASZ FEJLESZTÉSÉRÕL IS DÖNTHETNEK. MEG KELL ERÕSÍTENI AZ EURÓPAI HATÁROK VÉDELMÉT MONDTA ÁDER JÁNOS PRÁGÁBAN, AHOL A CSEH ÁLLAMFÕVEL TÁRGYALT. MILOS ZEMAN : A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁK BEAVATKOZÁST JELENTENEK A BELÜGYEKBE. DONALD TRUMP VÁRHATÓAN MA ELISMERI JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK ÉS BEJELENTI AZ AMERIKAI KÖVETSÉG KÖLTÖZTETÉSÉT IS TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE. A MAGYAR IDÕ SZERINT ESTE HÉT ÓRAI, TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ BEJELENTÉSEN A KÖLTÖZKÖDÉS IDÕPONTJA MÉG NEM DERÜL KI, EZ HÁROM-NÉGY ÉVBE IS BELETELHET. EURÓPA ÉS A MUSZLIM VILÁG IS ÓVA INTETTE DONALD TRUMPOT A DÖNTÉSTÕL. FEDERICA MOGHERINI: JERUZSÁLEM STÁTUSÁT TÁRGYALÁSOK ÚTJÁN KELL RENDEZNI. IZRAELBEN A HADSEREG KÉSZÜLTSÉGBEN VÁRJA A PALESZTINOK ESETLEGES ERÕSZAKOS TILTAKOZÁSÁT, BETLEHEMBEN TRUMP KÉPÉNEK ELÉGETÉSÉVEL TÜNTETTEK A DÖNTÉS ELLEN. AZ ELFOGATÓPARANCS VISSZAVONÁSA ELLENÉRE CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA NEM HAGYJA EL BELGIUMOT. HÍVEI KISZABADÍTOTTÁK KIJEVBEN MIHEIL SZAAKASVILIT, AKI A FÕÜGYÉSZ SZERINT ÁLLAMCSÍNYT TERVEZETT ÉS ERÕSZAKOS HATALOMÁTVÉTELRE KÉSZÜLT, EZÉRT VETTÉK ÕRIZETBE. JURIJ LUCENKO FÕÜGYÉSZ KÖRÖZÉST ADOTT KI AZ EGYKORI GEORGIAI ELNÖK ELLEN, A POLITIKUS 24 ÓRÁT KAPOTT, HOGY ÖNKÉNT FELADJA MAGÁT. ELTILTOTTÁK AZ OROSZ NEMZETI CSAPATOT A TÉLI OLIMPIÁTÓL; AZOK A SPORTOLÓK, AKIK NEM DOPPINGOLTAK, ÖTKARIKÁS ZÁSZLÓ ALATT INDULHATNAK A FEBRUÁRI JÁTÉKOKON. A NOB AZ ELMÚLT HÓNAPBAN TÖBB MINT HÚSZ OROSZ VERSENYZÕT TILTOTT EL ÖRÖKRE; 2014-BEN AZ OROSZOK 33 ÉRMET SZEREZTEK, DE 11-TÕL MÁR MEGFOSZTOTTÁK ÕKET. MOSZKVA: OROSZ BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁIRA DEIR-EZ-ZÓRBAN. POKOLGÉPET ROBBANTOTT AZ ISZLÁM ÁLLAM EGY KISBUSZON A SZÍRIAI HOMSZ VÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. ENSZ-FÕBIZTOS: NEM ZÁRHATÓ KI, HOGY NÉPIRTÁS FOLYIK A ROHINGJÁK ELLEN MIANMARBAN. MEGFÉKEZHETETLEN TÜZEK PUSZTÍTANAK KALIFORNIÁBAN; JERRY BROWN KORMÁNYZÓ SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT VENTURA MEGYÉRE, AHOL 850 EZREN ÉLNEK. EGYELÕRE ISMERETLEN OKBÓL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT EGY ANKARAI IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYESÜLET 11 TAGJA - JELENTETTE A DOGAN TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG. MEGHALT JOHNNY HALLYDAY; A FRANCIA ÉNEKES ÉS SZÍNÉSZ - EREDETI NEVÉN JEAN-PHILIPPE SMET - 74 ÉVES VOLT, EGY IDEJE RÁKBETEGSÉGGEL KÜSZKÖDÖTT. MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEGEDRE TARTÓ INTERCITY PILIS ÉS VECSÉS KÖZÖTT. BALESET ÉRT EGY KISGÉPET A DEBRECENI REPÜLÕTÉREN; SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT, DE A REPÜLÕBEN ANYAGI KÁR KELETKEZETT. JOGERÕSEN 10 ÉV FEGYHÁZRA ENYHÍTETTÉK A NEVELT LÁNYÁT SZEXUÁLIS KAPCSOLATRA KÉNYSZERÍTÕ ZALAI FÉRFI BÜNTETÉSÉT. 100 BÛNCSELEKMÉNY MIATT KELL FELELNIE; 25 VÁROST RABOLT VÉGIG EGY SZLOVÁK FÉRFI, AKI CSAKNEM 35 MILLIÓ FORINTOT LOPOTT IDÕS EMBEREKTÕL. MÉREGKERESÕ KUTYÁKAT KÉPEZTEK DUNAKESZIN, AZ EBEK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN ÁLLNAK SZOLGÁLATBA.