2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Hol van a kilencmilliós bűnjel?

Hír TV

2018. január 10., szerda 09:05, frissítve: szerda 09:05

Bizonyítékokat követel az Együtt az Állami Számvevőszéktől. Tények és érvek Juhász Pétertől, az Együtt elnökétől.

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Reggeli járatJuhász Péter

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