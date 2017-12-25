2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Hodász András

Hír TV

2017. december 25., hétfő 14:55

Katolikus papként nem riad vissza a modern technikától, a saját blogján hirdeti az evangéliumot, és ahogy mondta: nincs elrugaszkodva a világtól akkor sem, ha éppen papi ruhában jár-kel az utcán az emberek között. A stúdióban volt Hodász András atya.

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Reggeli járatHodász András

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