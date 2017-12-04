2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Hangszerbemutató

Hír TV

2017. december 4., hétfő 08:55

Összeállt a Talamba és a Hot Jazz Band egy koncert erejéig. A két zenekar magyar-amerikai estet tart a gödöllői Művészetek Házában. A Talamba zenéje évente mintegy 20 ezer iskoláshoz jut el hangszerbemutató koncertekkel. Vendégünk volt Zombor Levente, a Talamba ütőegyüttes tagja.

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Zombor LeventeReggeli járat

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