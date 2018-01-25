2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Gyűjtenek

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2018. január 25., csütörtök 09:03, frissítve: csütörtök 09:06

Új tűzoltókocsira gyűjt a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület. Az 1975-ös autóval nagyjából hetven bevetésen vettek részt az önkéntesek. Szilágyi Jenő tudósítónk vendége volt Streicher Szilvia, a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület tagja.

 

 

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Reggeli járatStreicher Szilvia

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