2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Gyermekjog

Hír TV

2017. november 20., hétfő 08:55

– Ma van a gyermekek jogainak világnapja
– ​UNICEF: Minden gyermeknek joga van a védelemhez, az oktatáshoz, az egészséghez
– ​Az alapvető jogok biztosa szerint régóta hiányosságok vannak a pedagógus- és szakemberképzésben. ​A kormány három éven belül a még megmaradt 13 nagy létszámú gyermekvédelmi otthont is bezárja

Vendég: ​​Tausz Katalin gyermekjogi vezető, UNICEF.

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Reggeli járatTausz Katalin

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