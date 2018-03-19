Gyermekbetegség

NEM TÖRTÉNT ELMOZDULÁS A VASÁRNAPI ELLENZÉKI TÁRGYALÁSON.
SZÉL BERNADETT: AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÉS A DK VALÓJÁBAN NEM IS AKAR EGYÜTTMÛKÖDNI A JOBBIKKAL, PEDIG 15-ÉN NEM ERRÕL VOLT SZÓ.
MA TÁRGYAL AZ LMP VEZETÉSE A JOBBIKKAL AZ ESETLEGES VÁLASZTÁSI KOORDINÁCIÓRÓL.
HOLNAP DÖNT AZ LMP ELNÖKSÉGE ARRÓL, HOGYAN ÉS KIVEL FOLYTASSÁK AZ EGYEZTETÉSEKET.
VISSZALÉPTETIK JELÖLTJEIKET A FÜGGETLEN KISGAZDÁK A JOBBIK JAVÁRA.
MÁJUSIG MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ ELIOS-ÜGYBEN A NYOMOZÁS HATÁRIDEJÉT A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG.
CÁFOLJA A KISREPÜLÕKET ÜZEMELTETÕ NEVES SVÁJCI CÉG, HOGY A RÉSZVÉNYESE LETT VOLNA KÓSA LAJOS CSENGERI SZÉLHÁMOSNÕJE - HVG.HU.
OKTATÁSI HIVATAL: TÖBB TÍZEZER DIÁKOT FENYEGET, HOGY KIESIK AZ ISKOLÁBÓL.
LÁZÁR JÁNOS: MÁRKI-ZAY PÉTER HADAT ÜZENT A KORMÁNYNAK, A FIDESZNEK ÉS ORBÁN VIKTORNAK.
MEGNEVEZTE A KÉT LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI JELÖLTET CSONGRÁD MEGYÉBEN MÁRKI-ZAY PÉTER, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE.
MEGFENYEGETTÉK A TOLNA MEGYEI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAIT - ERRÕL A TESTÜLET EGYIK TAGJA BESZÉLT A HÍR TV-NEK.
MIGRÁNSOZÓS VIDEÓVAL JELENTKEZETT BRÜSSZELBÕL DEUTSCH TAMÁS, A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE.
PÁRBESZÉD: VÁNDORCIRKUSZT RENDEZ A FIDESZ AZ EURÓPAI VÁROSOKBAN.
FÓRUMOKKAL, SZÓRÓLAPOKKAL ÉS RENDEZVÉNYEKKEL PRÓBÁLJÁK MEG SZAVAZÁSRA BUZDÍTANI PÁRTOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAROKAT.
A FIDESZ MELLETT KAMPÁNYOLT A HIT GYÜLEKEZETE VEZETÕJE, NÉMETH SÁNDOR - MAGYAR NEMZET.
IZRAELI LAP: RÉSZBEN ANTISZEMITA BESZÉDET TARTOTT ORBÁN VIKTOR MÁRCIUS 15-ÉN.
BLOOMBERG: MOST ELÕSZÖR NEM LESZ SÉTAGALOPP A VÁLASZTÁS ORBÁN VIKTORNAK.
NÉMET LAP: MAFFIASZERÛEN MÛKÖDIK A MAGYAR KORMÁNY, ORBÁN ROKONAI PEDIG CSALÁSOK ÁRÁN GAZDAGODNAK.
WASHINGTON POST: ORBÁN BEÁLLT A FÓLIASISAKOS ÖSSZEESKÜVÉS-HÍVÕK KÖZÉ.
FÖLÉNYESEN, 75 SZÁZALÉK KÖRÜLI EREDMÉNNYEL NYERTE AZ OROSZ VÁLASZTÁST VLAGYIMIR PUTYIN.
A RÉSZVÉTELI ARÁNY CSAK 67 SZÁZALÉK VOLT, AMI ELMARADT A VÁRAKOZÁSOKTÓL.
A SZAVAZÁS NAPJÁN AZ ELLENZÉKI MEGFIGYELÕK TÖBB EZER SZABÁLYTALANSÁGOT REGISZTRÁLTAK.
EGYSÉGRE SZÓLÍTOTTA FEL OROSZORSZÁGOT A TOVÁBBHALADÁS ÉRDEKÉBEN VLAGYIMIR PUTYIN.
A FEHÉR HÁZ ÜGYVÉDJE SZERINT DONALD TRUMPNAK NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN ELTÁVOLÍTTATNI ROBERT MUELLERT.
TRUMP MA TERJESZTI ELÕ TERVÉT AZ OPIÁT TARTALMÚ SZEREK OKOZTA VÁLSÁG LEKÜZDÉSÉRE.
OROSZORSZÁG EU-NAGYKÖVETE SZERINT EGY BRIT KATONAI LABORATÓRIUM LEHETETT AZ IDEGMÉREG FORRÁSA, A BRITEK CÁFOLJÁK.
TÖBB SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG AZ OSCAR-DÍJAKRÓL DÖNTÕ AMERIKAI FILMAKADÉMIA ELNÖKÉT, JOHN BAILEYT.
HELSINKIBEN TARTANAK NEM HIVATALOS TALÁLKOZÓT AMERIKAI ÉS ÉSZAK-KOREAI ILLETÉKESEK.
NÉMET LAP: A NÉMET HÍRSZERZÉS SZERINT EURÓPÁT IS ELÉRHETIK AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMTÖLTETÛ RAKÉTÁK.
A DÉL-KOREAI KÜLÜGYMINISZTER ÁLLÍTJA, HOGY KIM DZSONG UN SZAVÁT ADTA AZ ATOMFEGYVERMENTESÍTÉSRE.
HALÁLRA SZÚRT EGY IZRAELI BIZTONSÁGI ÕRT EGY PALESZTIN FÉRFI KELET-JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN.
A TÖRÖKÖK ÉS SZÍRIAI SZÖVETSÉGESEIK ELFOGLALTÁK AFRINT A KURDOKTÓL.
GYÚJTÓPALACKOKAT HAJIGÁLTAK TÖRÖKORSZÁG KOPPENHÁGAI NAGYKÖVETSÉGÉRE.
AUSZTRÁLIA DÉLI RÉSZÉN 40 TELEPÜLÉST FENYEGET BOZÓTTÛZ, A NÖVÉNYZET MÉG SZOMBATON KAPOTT LÁNGRA.
TÖBB SZÁZ EMBER VESZTEGEL EGY IRÁNYÍTHATATLANNÁ VÁLT KOMPON JAPÁNBAN.
KIGYULLADT EGY RAKTÁR A VIII. KERÜLETBEN, A KÕBÁNYAI ÚTON, A TÛZOLTÓK NAGY ERÕKKEL ÉRKEZTEK A HELYSZÍNRE.
SZOMBATON KARBANTARTÁS LESZ A NYUGATI PÁLYAUDVARON, TÖBB VONAT ÚTVONALA MÓDOSUL.
KISBUSZ ÉS TEHERGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 44-ES FÕÚTON, KONDOROS ÉS BÉKÉSCSABA KÖZÖTT, KILENCEN MEGSÉRÜLTEK.
KÉT ÚTSZAKASZ MÉG JÁRHATATLAN BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN HÓÁTFÚVÁSOK MIATT, HÁROM ÚTSZAKASZ FÉLPÁLYÁN JÁRHATÓ.
TOVÁBBI HAVAZÁSRA, VIHAROS SZÉLRE, HÓFÚVÁSRA FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIA AZ ORSZÁG KELETI RÉSZÉBEN.
KÖZÚTI ÉS LÉGI FELADATOKAT IS ELLÁT A MAGYAR HONVÉDSÉG A RENDKÍVÜLI TÉLI IDÕJÁRÁSI HELYZETBEN.