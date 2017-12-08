2017. december 8.,
péntek, Mária napja

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Fiatalítás bagy eredményesség?

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2017. december 8., péntek 09:57, frissítve: péntek 10:16

Horti Gábor vendége volt Szélesi Zoltán, a magyar labdarúgó-válogatott volt megbízott szövetségi kapitánya.

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