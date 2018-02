A TIBORCZ-ÜGYHÖZ HASONLÓAN A TELJES TÁMOGATÁSI ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSÉT JAVASOLJA AZ OLAF A FIDESZES HOMOLYA RÓBERT ÜGYÉBEN - 24.HU. HOMOLYA ELLEN 2010 ÓTA FOLYTATNAK VIZSGÁLATOT, TÖBB UNIÓS PROJEKTBEN ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MERÜLT FEL ELLENE. EGYÜTT: HOMOLYA RÓBERT FIZESSE KI SAJÁT ZSEBBÕL A MAGYAROKNAK OKOZOTT KÁRT, ÉS TÁVOZZON A KÖZÉLETBÕL! "STOP SOROS": AKÁR SAJÁT OTTHONÁBÓL IS KITILTHATJÁK AZT, AKI A KORMÁNY SZERINT SEGÍTI AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST. PÁRTPOLITIKAI ALAPON OSZTOGATJA A KORMÁNY AZ UNIÓS TÁMOGATÁST AJKA SZOCIALISTA POLGÁRMESTERE SZERINT. KÉT ÉVE MÉG ELUTASÍTOTTA, MOST HELYESLI A MENEDÉKKÉRÕK BEFOGADÁSÁT A FIDESZES DANKÓ BÉLA. HÁROM ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ SZEKSZÁRDI ISKOLÁBAN IS A SZÜLÕK SEGÍTSÉGÉT KÉRIK A MOSDÓK FELÚJÍTÁSÁHOZ - MAGYAR NEMZET. TÖBB MINT KILENC ÓRÁT VÁRT A DEBRECENI KENÉZY GYULA KÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGIJÉN EGY 77 ÉVES, SZÍVBETEG ASSZONY - RTL HÍRADÓ. EGY SZELET KENYÉR ÉS KÉT KOCKASAJT, 550 FT JUT A BETEGEK HÁROMSZORI ÉTKEZÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN. 7,5 MRD-OS TÁMOGATÁST AD A KORMÁNY AZ EGYHÁZAKNAK, A LEGTÖBBET, 854 M FT-OT A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE KAP. VISSZAUTASÍTOTTA A BULINEGYED NYITVATARTÁSÁRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. HIVATALOSAN IS DAVID CORNSTEIN NEW YORK-I ÜZLETEMBERT JELÖLIK AZ ÚJ BUDAPESTI AMERIKAI NAGYKÖVETNEK. KIVONUL MAGYARORSZÁGRÓL AZ ATRIUM BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, A TULAJDONOS ELADJA A HAZAI ÉS A CSEHORSZÁGI ÉRDEKELTSÉGÉT IS. VÁLASZTÁS 2018 - SZOMBATON KEZDÕDIK A HIVATALOS KAMPÁNY, HÉTFÕTÕL LEHET AJÁNLANI. AKÁR MÁR 2025-2026-BAN JÁRHAT A MEGHOSSZABBÍTOTT 2-ES METRÓ - MAGYAR HÍRLAP. A FÕVÁROSI KORMÁNYHIVATAL SZERINT JOGSZERÛEN VÁSÁROLT A FIDESZ HIRDETÉSI FELÜLETET AZ ODEXTÕL. BBC: OROSZ KATONÁK HALTAK MEG EGY AMERIKAI LÉGICSAPÁS SORÁN SZÍRIÁBAN. MEGHALT HENRIK HERCEG, II. MARGIT DÁN KIRÁLYNÕ FÉRJE. HAT JÁRÓKELÕT MEGKÉSELT EGY RÉSZEG FIATAL KEDD ESTE PÁRIZSBAN. SÚLYOS BALESETET SZENVEDETT KÉT JÁRMÛ SZERDÁN A LONDONI HEATHROW REPÜLÕTÉREN. JUNCKER TÁMOGATNÁ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKI TISZTSÉGÉNEK ÖSSZEVONÁSÁT. JUNCKER: JÓ ESÉLY VAN RÁ, HOGY A LENGYEL KORMÁNY ÁLLÁSPONTJA KÖZELEDJEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NÉZÕPONTJÁHOZ A VITÁS KÉRDÉSEKBEN. SZTRÁJKOLNAK AZ OKTATÁSI DOLGOZÓK SZLOVÉNIÁBAN, KÖZEL EZER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁBAN NINCS TANÍTÁS. BEFAGYASZTOTTÁK A SAKK VILÁGSZÖVETSÉG BANKSZÁMLÁIT AZ ELNÖK GYANÚS TRANZAKCIÓI MIATT. NÉMETORSZÁG ISMÉT FELSZÓLÍTOTTA TÖRÖKORSZÁGOT, HOGY ENGEDJE SZABADON A DIE WELT TUDÓSÍTÓJÁT. A PÉNZMOSÁS MEGELÕZÉSÉRÕL TÁRGYALT KUBA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. ÚJABB SZÖVETSÉGI BÍRÓ FÜGGESZTETTE FEL TRUMP DÖNTÉSÉT A DACA-PROGRAM MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. KÉTSZERES ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A "KUKTÁS ROBBANTÓKÉNT" ELHÍRESÜLT TERRORISTÁT NEW YORKBAN. A DÉL-AFRIKAI PARLAMENT CSÜTÖRTÖKÖN SZAVAZ A ZUMÁVAL SZEMBENI BIZALMATLANSÁGRÓL. SZAAKASVILI AZT KÖVETELI, HOGY MINÕSÍTSÉK TÖRVÉNYTELENNEK KITOLONCOLÁSÁT UKRAJNÁBÓL. FELBORULT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ LÍBIÁBAN, HUSZONKETTEN MEGHALTAK. KÉTMILLIÁRD DOLLÁRT AJÁNLOTT FEL KUVAIT IRAK ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ A 3204-ES SZÁMÚ ÚTON, GYÖNGYÖS ÉS KARÁCSOND KÖZÖTT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. LÁTOGATÁSI TILALOM LÉP ÉLETBE CSÜTÖRTÖKÖN A BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZBAN AZ INFLUENZÁS MEGBETEGEDÉSEK NÖVEKVÕ SZÁMA MIATT. ISMÉT REPTÉRI TOLVAJOKAT FOGTAK EL, A KÉT RAKODÓMUNKÁS MÉG JANUÁRBAN LOPOTT GYÛRÛT, ÓRÁT ÉS PARFÜMÖT. ÉLETÉNEK 87. ÉVÉBEN ELHUNYT WACHA IMRE NYELVÉSZ, BESZÉDTANÁR. ADÓVISSZAÉLÉSEK MIATT EMELTEK VÁDAT HÉT CÉGVEZETÕ ELLEN HEVES MEGYÉBEN. PETÍCIÓT INDÍTANAK TÁPIÓSZENTMÁRTONON, MERT SZERETNÉK, HA ELKÖLTÖZNE A CSALÁDJA ANNAK A FÉRFINAK, AKI HALÁLRA SZÚRT EGY FIATALT. KÉKESTETÕN 51 CENTIMÉTERES A HÓVASTAGSÁG AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT SZERDA REGGELI ADATAI SZERINT.