Felügyelet

VISSZALÉP FEKETE-GYÕR ANDRÁS, A MOMENTUM ELNÖKE BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN AZ MSZP-PÁRBESZÉD KÉPVISELÕJELÖLTJE JAVÁRA. KARÁCSONY GERGELY: AZ ELKÖVETKEZÕ KÉT NAPBAN 95% AZ ESÉLYE ANNAK, HOGY FONTOS KÖRZETEKBEN ÉRDEMI BEJELENTÉSEK LESZNEK A VISSZALÉPTETÉSEKRÕL. KÚRIA: JOGSÉRTÕ ORBÁN VIKTOR "NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSÕ" FELIRATÚ PLAKÁTJA. AMENNYIBEN SIKERÜL IGAZOLNI, HOGY A FIDESZ KAMPÁNYA ORSZÁGOS, AKKOR AZ ÖSSZES ORBÁN-PLAKÁTOT EL KELL TÁVOLÍTANIUK. ELISMERTE ROGÁN ANTAL, HOGY TUDATOSAN DUGJÁK EL ORBÁNT A KRITIKUS SAJTÓ ELÕL AZ ORSZÁGJÁRÁSA SORÁN. NÉMET LAP: ORBÁNRA AKÁR BÖRTÖN IS VÁRHAT, HA ELVESZÍTI A VÁLASZTÁST. REPUBLIKON: A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN A FIDESZ-KDNP 49, A JOBBIK 19, AZ MSZP-PÁRBESZÉD 17 SZÁZALÉKON ÁLL. MEDIÁN: A JOBBIKOSOK ÉS AZ LMP-SEK KÉTHARMADA VISSZALÉPÉSEKET AKAR. A 4 ÉVVEL EZELÕTTIHEZ KÉPEST KÉTSZER ANNYIAN, TÖBB MINT 58 EZREN SZAVAZHATNAK A KÜLKÉPVISELETEKEN. LMP: A FIDESZ TELJESEN LEÉPÍTETTE A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOKAT. NEM ADNAK SZÁMLÁT A NAV-ELNÖK, TÁLLAI ANDRÁS MEZÕKÖVESDI STADIONJÁBAN. FELJELENTÉST TETT VONA GÁBOR, MERT EGY FÉRFI EGY DRÓNNAL FELVÉTELEKET KÉSZÍTETT AZ OTTHONÁNÁL HÚSVÉT HÉTFÕN. SZKRIPAL-ÜGY: AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER SZERINT NEM OROSZORSZÁGTÓL FÜGG, HOGY MILYEN MESSZIRE MEHET EL A DIPLOMATÁK KÖLCSÖNÖS KIUTASÍTÁSA. SZAKSZERÛ KIVITELEZÉSRE ENGED KÖVETKEZTETNI A KILINCSRE KENT IDEGMÉREG. A BRITEK SZERINT KEVÉS AZ ESÉLYE, HOGY A KREML BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL TÖRTÉNT VOLNA A SZKRIPAL-MERÉNYLET. HIVATALBA LÉPETT DUNJA MIJATOVIC, AZ EURÓPA TANÁCS ÚJ EMBERI JOGI BIZTOSA. MÉGSEM KÜLDI NYUGATRA A MENEDÉKKÉRÕKET IZRAEL, SZERVEZETTEN ÁTTELEPÍTI ÕKET EGY ENSZ-MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN. TEHERÛRHAJÓT INDÍTOTT A SPACEX CÉG A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA. TÖBB MINT SZÁZ HATÁRON TÚLI, VAJDASÁGI TELEPÜLÉSEN IS AZ ELIOS TELEPÍTI A KÖZTÉRI LED-LÁMPÁKAT. BÛNVÁDI ELJÁRÁST INDÍT A ROMÁN LEGFÕBB ÜGYÉSZ AZ 1989-ES FORRADALOM ÜGYÉBEN HÁROM AKKORI MEGHATÁROZÓ VEZETÕ ELLEN. KÓBOR ELEFÁNTOK MIATT KELLETT LEZÁRNI EGY AUTÓPÁLYÁT DÉL-SPANYOLORSZÁGBAN. KATALÁNOK TÜNTETTEK BERLINBEN A VOLT KATALÁN ELNÖK, CARLES PUIGDEMONT SZABADON BOCSÁTÁSÁÉRT. LETARTÓZTATÁSI PARANCSOT ADOTT KI AZ ISZTAMBULI BÍRÓSÁG AZ EGYIK TÖRÖK KORMÁNYKRITIKUS NAPILAP KORÁBBI FÕSZERKESZTÕJE ELLEN. ÚJRAVÁLASZTOTTÁK A SZAVAZATOK 97%-ÁVAL ABDEL FATTÁH ESZ-SZÍSZI EGYIPTOMI ELNÖKÖT. KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK LEGKEVESEBB 48 AFGÁN KÖZÉPISKOLÁS LÁNYT, CSOPORTOS MÉRGEZÉSRE GYANAKSZANAK. KÍNA IS IMPORTVÁMOKAT VETETT KI TÖBB AMERIKAI TERMÉKRE, VÁLASZUL A MÁRCIUS VÉGÉN BEVEZETETT AMERIKAI IMPORTVÁMOKRA. MEGKEZDÕDÖTT A SZÍRIAI LÁZADÓCSOPORT FEGYVERESEINEK EVAKUÁLÁSA KELET-GÚTA UTOLSÓ LÁZADÓ KÉZEN LÉVÕ ÖVEZETÉBÕL. TIZENNYOLC EMBER MEGHALT, MIUTÁN EGY NIGÉRIAI LAKTANYÁNÁL FELTEHETÕEN AZ EGYIK ISZLAMISTA CSOPORT FEGYVERESEI LÖVÖLDÖZNI KEZDTEK. EGY KERESZTÉNY CSALÁD NÉGY TAGJÁT MÉSZÁROLTÁK LE PAKISZTÁNBAN, A RENDÕRSÉG SZERINT TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. NYOLCVANEGY ÉVES KORÁBAN ELHUNYT WINNIE MANDELA, AZ APARTHEID ELLENI KÜZDELEM HARCOSA. KIGYULLADT EGY LAKÓHÁZ BANGKOKBAN, LEGKEVESEBB HÁROM EMBER MEGHALT, MINTEGY HATVANAN MEGSÉRÜLTEK. ORFK: HATAN HALTAK MEG KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN AZ ÜNNEPI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN AZ ORSZÁG KÖZÚTJAIN. TEHERAUTÓ ÉS SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN GYÁLNÁL, EGY EMBER MEGHALT. ÚJRA KÉT SÁVON LEHET HALADNI AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN GYÕR FELÉ, AHOL KORÁBBAN EGY TRÉLERRÕL LEESÕ AUTÓ BALESETET OKOZOTT. AUTÓS GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST AZ 5-ÖS SZÁMÚ FÕÚTON, HERNÁD KÜLTERÜLETÉN. ÁROKBA BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KAZINCBARCIKÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.