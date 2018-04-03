2018. április 3.,
kedd, Buda, Richárd napja

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Felügyelet

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2018. április 3., kedd 09:05

Állami felügyelet alá vonná a bírósági végrehajtást a Jobbik. A párt szerint a területen dolgozó cégek az emberek nyomorán nyerészkednek. Jakab Pétert, a Jobbik szóvivőjét kérdeztük.

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