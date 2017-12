IRÁNYTÛ INTÉZET FRISS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN: FIDESZ 50%, JOBBIK 22%, DK 8%, MSZP 7%, LMP 7%, MOMENTUM 3% EGYÜTT-PM 2%. A MAGYAR HÍRLAP ÉRTESÜLÉSEI SZERINT, HOLLIK ISTVÁN INDULHAT A FIDESZ-KDNP SZÍNEIBEN BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. EBBEN A VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDUL AZ EGYÜTT ELNÖKE JUHÁSZ PÉTER ÉS A MOMENTUM ELNÖKE FEKETE-GYÕR ANDRÁS IS. KARÁCSONY GERGELY SZERINT AZ EMBEREK NAGY RÉSZE KORMÁNYVÁLTÁST AKAR, DE AZ ELLENZÉK KÉPTELEN EZT AZ IGÉNYT MEGTESTESÍTENI NÉPSZAVA. ÖT NAP ALATT 27 457 599 FT ADOMÁNYT KAPOTT A JOBBIK, AMELY PÉNTEKEN FÁKLYÁS TÜNTETÉST SZERVEZ A FIDESZ LENDVAI UTCAI SZÉKHÁZA ELÉ. HATÁROZATBAN UTASÍTOTTA EL AZ ORSZÁGGYÛLÉS KEDDEN AZ EP KVÓTAHATÁROZATÁT, A KORMÁNYPÁRTOK SZERINT A "SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSA ELLEN SZAVAZTAK". JOBBIK: A FIDESZ A "SOROS-TERV" VALÓDI VÉGREHAJTÓJA, MERT LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKKEL TELEPÍT BE IDEGENEKET. MSZP: NINCS "SOROS-TERV", A FIDESZ CSAK EL AKARJA TERELNI A FIGYELMET AZ EGÉSZSÉGÜGY GYALÁZATOS ÁLLAPOTÁRÓL ÉS A SZÉTVERT OKTATÁSRÓL. NOVEMBER VÉGÉIG TÖBB MINT 2 MILLIÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍVET KÜLDTEK VISSZA A VÁLASZTÓK A MAGYAR POSTA ADATAI SZERINT. RÉSZT VESZ A JOBBIK PÉNTEKRE MEGHIRDETETT FÁKLYÁS TÜNTETÉSÉN AZ LMP, A MOMENTUM ÉS AZ EGYÜTT. BETEKINTHETETT A PAKSI BÕVÍTÉS EGYIK RÉGEBBI ÜTEMTERVÉBE AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. SZÉL BERNADETT SZERINT SEMMIT NEM TUDOTT MEG A KÖLTSÉGEKRÕL ABBÓL A DOKUMENTUMBÓL, AMIT A MINISZTERELNÖKSÉGEN ELOLVASHATOTT. PETÍCIÓT INDÍTOTTAK PÓCS JÁNOS LEMONDATÁSÁRA A FIDESZES KÉPVISELÕ SOROSOZÓS DISZNÓVÁGÁSOS FOTÓJA MIATT. AZ ALÁÍRÓK SZERINT PÓCS FACEBOOKON KÖZZÉTETT FOTÓJA "LEPLEZETLEN ANTISZEMITA USZÍTÁS". MEGSZAVAZTA AZ MSZP ELNÖKSÉGE, HOGY KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTKÉNT TÁMOGATJA KARÁCSONY GERGELY INDULÁSÁT - NÉPSZAVA. A DEMOKRATA PÁRTI DOUG JONES SZENÁTORJELÖLT NYERTE AZ ELÕREHOZOTT SZENÁTUSI VÁLASZTÁSOKAT ALABAMÁBAN, A REPUBLIKÁNUS PÁRTI ROY MOORE-AL SZEMBEN. SZOKATLANUL KEMÉNYEN BÍRÁLTA AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKÉT AZ UNIÓ BEVÁNDORLÁSÜGYI BIZTOSA. DONALD TUSK KORÁBBAN ELHIBÁZOTTNAK NEVEZTE A MIGRÁNSOK KÖTELEZÕ ELOSZTÁSÁT, A HÍREK SZERINT A KVÓTARENDSZER FELÜLVIZSGÁLATÁT JAVASOLJA MAJD A TAGÁLLAMOK VEZETÕINEK. MAGAS RANGÚ ÉSZAK-KOREAI TISZTSÉGVISELÕK NEM KÖTELEZTÉK EL MAGUKAT A KOREAI-FÉLSZIGETEN KIALAKULT FESZÜLTSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁRGYALÁSOK MELLETT. AKADOZHAT A GÁZELLÁTÁS OLASZORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG IRÁNYÁBA AZ AUSZTRIAI FÖLDGÁZELOSZTÓNÁL TÖRTÉNT ROBBANÁS MIATT. ENERGETIKAI HIVATAL: NEM BEFOLYÁSOLJA A MAGYARORSZÁGI ELLÁTÁST AZ AUSZTRIAI GÁZROBBANÁS. A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL EGYEZTETETT KEDDEN A MAGYAR ÉS A FRANCIA ÁLLAMFÕ. MACRON: A VILÁG VESZTÉSRE ÁLL A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS ELLENI HARCBAN. ÖNGYILKOS TÁMADÁSOKRA KÉSZÜLÕ TERRORCSOPORTOT LEPLEZTEK LE OROSZORSZÁGBAN. HÁROM ÉV BÜNTETÕTÁBORRA ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT 12 FÁCÁN MEGÖLÉSÉÉRT MOSZKVÁBAN. VÁDAT EMELTEK A HÉTFÕI MANHATTANI ROBBANÁS FELELÕSE ELLEN AZ AMERIKAI HATÓSÁGOK. DONALD TRUMP IS MEGVÉDTE A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT ALABAMAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTORJELÖLTET. AZ ANTISZEMITA TÜNTETÉSEK TILTÁSÁT SÜRGETI A NÉMETORSZÁGI ZSIDÓSÁG LEGNAGYOBB SZERVEZETE. FELAJÁNLOTTA SEGÍTSÉGÉT AZ IRÁNI FORRADALMI GÁRDA A PALESZTINOKNAK A JERUZSÁLEM KÖRÜL KIALAKULT VITÁBAN. JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG BEJUTNI MAGYARORSZÁGRA 4 MIGRÁNS RÖSZKÉNÉL. A RENDÕRÖK FELTARTÓZTATTÁK, MAJD AZ IDEIGLENES BIZTONSÁGI HATÁRZÁRHOZ KÍSÉRTÉK ÕKET. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY GYALOGOST A 84-ES ÚTON ÚJKÉR KÖZELÉBEN. DARU DÕLT EGY VILLAMOSMEGÁLLÓRA A MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕJÉNÉL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. NEM JOGERÕSEN 14 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT EGY PEDOFIL TANÁRT A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK. VÁDAT EMELTEK EGY SZÉKESFEHÉRVÁRI NÕ ELLEN, AKI ÚGY ELHANYAGOLTA 11 ÉVES CUKORBETEG FIA GONDOZÁSÁT, HOGY A GYERMEK MEGHALT. 60 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB AUTÓBUSZBAN, A RÖSZKEI HATÁRÁTKELÕN.