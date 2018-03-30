Esős ünnep

AZUTÁN KAPTA MEG MAGYAR LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYÉT A SZÍR DIKTÁTOR PÉNZEMBERE, HOGY AZ AMERIKAIAK TILTÓLISTÁRA TETTÉK.
TÚLÁRAZOTTAN VÁSÁROLTAK KORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZOFTVERLICENSZEKET TIBORCZ ISTVÁN CÉGÉTÕL, AZ FBI IS VIZSGÁLÓDIK - NÉPSZAVA.
SZIVEK-HANGFELVÉTEL: SZEMET KELLETT VOLNA HUNYNIA EGY KÜLFÖLDI CÉG KARTELLAJÁNLATA FÖLÖTT A MALÉV VOLT IGAZGATÓJÁNAK.
A HANGFELVÉTELEN TIBORCZ ISTVÁN ÜZLETTÁRSA SZIDALMAZZA A VOLT CÉGVEZETÕT, MERT JELENTETTE A HATÓSÁGNÁL AZ ESETET.
NEMCSAK TIBORCZ ÉS ROGÁN FELTALÁLÓTÁRSAI ÉRINTETTEK AZ OLAF KISVÁRDAI VIZSGÁLATÁBAN, HANEM SESZTÁK MIKLÓS IS - 24.HU.
A FIDESZES BÁNKI ERIK EGYKORI CÉGE ÉPÍTHETI MEG A SZEKSZÁRDI TANUSZODÁT 2,3 MRD FT-ÉRT.
LMP: HORRIBILIS PÉNZLENYÚLÁS VOLT A 12 MILLIÁRDOS ÖVEGES-PROGRAM MÖGÖTT.
JOBBIK: A FIDESZ MAFFIAÁLLAMOT ÉPÍTETT KI, CSAK AZ ORBÁN KÖRNYEZETÉHEZ TARTOZÓK GYARAPODNAK.
MEGBÍRSÁGOLTA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ORBÁNT, AMIÉRT GYEREKEKKEL KAMPÁNYOLT A SZÜLÕK HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL - INDEX.
LISTA SZERINT OSZTOTTA AZ ÉLELMISZERT A RÁSZORULÓKNAK ALSÓZSOLCÁN A FIDESZES CSÖBÖR KATALINHOZ KÖTHETÕ ALAPÍTVÁNY.
A SVÉDORSZÁGI ÜGYÉSZSÉG ELÉ KERÜLT SEMJÉN ZSOLT SZARVASVADÁSZATÁNAK ÜGYE.
ISMÉT BOJKOTTÁLTÁK A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG CSÜTÖRTÖKI ÜLÉSÉT, AZ LMP FELJELENTI KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖKÖT.
MIGRÁNSNAK NÉZTEK EGY FODRÁSZTÓL HAZAFELÉ SÉTÁLÓ NÕT CSONGRÁDON, RENDÕRT HÍVTAK RÁ - MAGYAR NEMZET.
LÁZÁR JÁNOS: NEM LEHET INTEGRÁLNI A BEVÁNDORLÓKAT, MERT "A ROMÁKAT SEM SIKERÜLT".
FIDESZES HAVEROKNÁL LANDOLT A PÉNZ, AMIT LÁZÁRÉKNAK A CIGÁNYOK FELZÁRKÓZTATÁSÁRA KELLETT VOLNA KÖLTENI - ROMNET.
ORBÁN RÁHEL ÜZLETI TÁRGYALÁSÁRÓL KÉSZÜLT FELVÉTELT TETT KÖZZÉ FACEBOOK-OLDALÁN JUHÁSZ PÉTER.
MINISZTERELNÖK-JELÖLTI TÉVÉVITÁT RENDEZNEK ÁPRILIS 5-ÉN AZ RTL KLUBON, VONA, SZÉL ÉS KARÁCSONY ELFOGADTA A MEGHÍVÁST.
VISSZALÉP A MOMENTUM BORSOD MEGYE 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN AZ MSZP-PÁRBESZÉD KÉPVISELÕJELÖLTJE JAVÁRA.
EGY ÉV ALATT CSAKNEM MEGHÁROMSZOROZTA BEVÉTELÉT A MÉSZÁROS LÕRINC ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ OPUS GLOBAL.
VÉRMÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL VIZSGÁLTAK MEG, MAJD HAZAKÜLDTEK EGY IDÕS ASSZONYT A HONVÉD KÓRHÁZBÓL, A BETEG MÁSNAP MEGHALT.
SZTRÁJKOT HIRDETETT A SZAKSZERVEZET A VILLEROY & BOCH HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ÜZEMÉBEN.
LEMONDOTT RÓBERT KRAJMER, A SZLOVÁK BÛNÜLDÖZÉSI ÜGYNÖKSÉG KORRUPCIÓELLENES CSOPORTJÁNAK VEZETÕJE.
KRAJMER KÖZEL ÁLL NORBERT BÖDÖR OLIGARCHÁHOZ, AKIRÕL A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIÁK IS ÍRT 444.
MAGÁHOZ TÉRT JÚLIA SZKRIPÁL, AKIT VOLT KÉM ÉDESAPJÁVAL EGYÜTT MÉRGEZTEK MEG EGY HÓNAPJA ANGLIÁBAN.
SZKRIPAL-ÜGY - KIUTASÍT 60 AMERIKAI DIPLOMATÁT ÉS BEZÁRATJA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZENTPÉTERVÁRI KONZULÁTUSÁT OROSZORSZÁG.
LAVROV: MOSZKVA AZONOS MÓDON VÁLASZOL MINDEN ORSZÁGNAK, AMELY OROSZ DIPLOMATÁKAT UTASÍTOTT KI.
ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI KATONÁKAT PRÓBÁLT ELGÁZOLNI A DÉLKELET-FRANCIAORSZÁGI GRENOBLE KÖZELÉBEN.
SZÍRIA - VÉGSÕ ULTIMÁTUMOT ADOTT A KORMÁNY A LÁZADÓKNAK KELET-GÚTA ELHAGYÁSÁRA.
EGY PALESZTIN MEGHALT, EGY MEGSEBESÜLT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁBAN, MIUTÁN IZRAELI KATONÁK RÁJUK LÕTTEK.
HÚSZ BURMAI VENDÉGMUNKÁS ÉGETT BENT EGY BUSZBAN THAIFÖLDÖN.
MEGKEZDÕDTEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA KÖZÖTTI, ÁPRILIS VÉGI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL.
64 EZER IPHONE-TULAJDONOS INDÍTOTT KÖZÖS PERES ELJÁRÁST DÉL-KOREÁBAN AZ APPLE ELLEN A RÉGEBBI TELEFONOK TELJESÍTMÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA MIATT.
NEM JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY CEGLÉDI FÉRFIT, AKI A VÁD SZERINT MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT ÉS ANNAK FIÁT.
JOGERÕSEN BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK HÁROM FÉRFIT, AKIK 2014-BEN KIRABOLTAK EGY KECSKEMÉTI ÜZLETEMBERT.
LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÉS AZ ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A SZABOLCS MEGYEI GYÕRTELEKNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY KISBUSZ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN, KÉT EMBER MEGHALT, ÖT GYERMEK ÉS KÉT FELNÕTT MEGSÉRÜLT - ATV.
BRUTTÓ 2 FT-TAL EMELI A BENZIN, BRUTTÓ 3 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT MÁTÓL A MOL NYRT.