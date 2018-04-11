2018. április 11.,
szerda, Leó, Szaniszló napja

21°

Ember Zoltán Levente

Hír TV

2018. április 11., szerda 15:30, frissítve: szerda 16:00

A Peronon Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet kutatásvezetője válaszolt a kérdésekre.

 

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