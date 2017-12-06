2017. december 6.,
szerda, Miklós napja

Elszállt árak

Hír TV

2017. december 6., szerda 08:35, frissítve: szerda 08:44

Drága tojásból sülhet a karácsonyi bejgli. Az áremelkedés okairól Molnár Györgyi, a Baromfi Terméktanács titkára beszélt.

Hír TVvissza a címlapra
Molnár GyörgyiReggeli járat

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV