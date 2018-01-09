2018. január 9.,
kedd, Marcell napja

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Elnémított iskolák

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2018. január 9., kedd 10:38, frissítve: kedd 10:54

Elnémított iskolák. Tovább szigorodnak a nyilatkozattételi szabályok. Helyzetelemzés Mendrey Lászlótól, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökétől.

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