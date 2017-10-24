2017. október 24.,
kedd, Salamon napja

14°

Elmaradt tüntetés, megtartott beszédek

Hír TV

2017. október 24., kedd 09:05

Elmaradt tüntetés, megtartott beszédek. Vendégek: Galló Béla és Ember Zoltán Levente politológusok.

Kövesse a HírTV-t a Facebookon is!

Hír TV