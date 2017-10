Egyoldalú választás

REGGELI JÁRAT MÁR 5:50-TÕL! A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. TERVEZETT TÉMÁINK: 6:30 A FÕVÁROS VEZETÉSE IS MEGFUTAMODOTT A NÉPSZAVAZÁS ELÕL VENDÉG: PATAKI MÁRTON BUDAPESTI ELNÖK, EGYÜTT. 6:40 A JEGYBANK NYERESÉGE IS ELVESZÍTI KÖZPÉNZ JELLEGÉT - VENDÉG: SZAKÁCS LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP. 7:40 EGYOLDALÚ AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁS VENDÉG: OROSZ SÁNDOR JOGTANÁCSOS, MOSZ. 8:30 A PERONON: GAUDI-NAGY TAMÁS A NEMZETI JOGVÉDÕ SZOLGÁLAT ÜGYVEZETÕJE. TEGNAP HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A RÓMAI-PART MENTI VÉDMÛVET TÁMOGATÓ HATÁROZATOT. MSZP: A BUDAPESTIEK DÖNTSENEK A RÓMAI-PARTI GÁT NYOMVONALÁRÓL! LMP: A VÁROSVEZETÉS LUXUS LAKÓPARKOK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A RÓMAI-PARTON. LÁZÁR JÁNOS: A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE AZ ÉLETMINÕSÉG-JAVÍTÁS EGYIK LEGFONTOSABB FELTÉTELE. A KORMÁNYPÁRTOK ARRA SZÁMÍTANAK, HOGY SOROS GYÖRGY, ILLETVE ALAPÍTVÁNYAI BE FOGNAK LÉPNI A MAGYAR VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA. ÚJ SZMOGRENDELET JÖHET BUDAPESTEN, RIASZTÁS ESETÉN KORLÁTOZNÁK A 7-ES ÉS 8-AS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLYÚ JÁRMÛVEK FORGALMÁT IS. A DK BEPERLI A FIDESZT TILTOTT KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS MIATT, MERT MÁS FIZETTE OBAMA KAMPÁNYFÕNÖKÉNEK VENDÉGESKEDÉSÉT. 2009-BEN A MAGYAR TELEKOM SZERVEZTE ÉS EGY KÖZVETÍTÕN KERESZTÜL FIZETTE KI OBAMA KAMPÁNYFÕNÖKÉNEK ELÕADÁSÁT. A MULTINACIONÁLIS CÉGEK ANTIKORRUPCIÓS SZABÁLYZATAI TILTJÁK, HOGY BÁRMILYEN SZÍVESSÉGET VAGY GESZTUST TEGYENEK POLITIKUSOKNAK. A MÁRIA RÁDIÓ ELBOCSÁTOTTA TINIFIÚKAT ZAKLATÓ RIPORTERÉT, A RENDÕRSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT. "TESSÉK VISSZAVENNI AZ ORSZÁGOT!" MONDTA GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖKE KOMLÓN, LAKOSSÁGI FÓRUMÁN. ZSIGÓ RÓBERT (FIDESZ): NEM AKARUNK BEVÁNDORLÓORSZÁG LENNI MONDTA LAKOSSÁGI FÓRUMÁN SZABADSZÁLLÁSON. HANGFOGLALÓ KÖNNYÛZENEI TÁMOGATÓ PROGRAMKÉNT MÛKÖDIK TOVÁBB A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP CSEH TAMÁS PROGRAMJA. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FOKOZOTTABB VÉDELMET SZORGALMAZ A TERRORIZMUSSAL SZEMBEN. PAVLO KLIMKIN UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: MAGYARORSZÁG LEHET AZ EGYETLEN ORSZÁG, AMELLYEL NEM SIKERÜL MAJD MEGÁLLAPODNI AZ ÚJ OKTATÁSI TÖRVÉNY KAPCSÁN. AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: A NEMZETKÖZI EMBERI JOGI SZERVEZETEK GYAKOROLJANAK HATÁST KIJEVRE A NYELVTÖRVÉNY ÜGYÉBEN! ROMÁNIA HATÁROZOTTAN KIÁLL SPANYOLORSZÁG SZUVERENITÁSA ÉS TERÜLETI ÉPSÉGE MELLETT KÖZÖLTE SZERDÁN A ROMÁN ELNÖKI HIVATAL. A ROMÁN ELNÖKI HIVATAL MADRID KIFEJEZETT KÉRÉSE ELLENÉRE ADTA KI A KÖZLEMÉNYT. WASHINGTON: KÉTPÁRTI EGYEZSÉG SZÜLETETT AZ OBAMACARE FONTOS ELEMEINEK MEGÕRZÉSÉRÕL. FELFÜGGESZTETTE DONALD TRUMP HARMADIK RENDELETÉT A BEUTAZÁSOK KORLÁTOZÁSÁRÓL EGY HAWAII SZÖVETSÉGI BÍRÓ. HÉT AJÁNLAT ÉRKEZETT A CSÕDVÉDELEMBEN MÛKÖDÕ ALITALIA LÉGITÁRSASÁGRA - KÖZÖLTE A TÁRSASÁG HONLAPJÁN. VÉLHETÕEN TERRORISTÁK ÁLTAL HASZNÁLT ROBBANTÓSZERT HASZNÁLTAK A MÁLTAI ÚJSÁGÍRÓNÕ ELLENI MERÉNYLETBEN. AMERIKAI KÜLDÖTTSÉG TÁRGYALT ANKARÁBAN AZ USA ÉS TÖRÖKORSZÁG KÖZÖTTI VÍZUMKIADÁSOK FELFÜGGESZTÉSÉNEK ÜGYÉRÕL. A TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POZITÍVNAK ÉRTÉKELTE A MEGBESZÉLÉST. ÖT EMBERT MEGLÕTTEK AZ AMERIKAI MARYLAND ÁLLAM EGYIK IRODAPARKJÁBAN CNN. ELHALASZTOTTÁK A NOVEMBERRE TERVEZETT KURDISZTÁNI VÁLASZTÁSOKAT AZ IRAKI AUTONÓM RÉGIÓ ÉS A BAGDADI KÖZPONTI VEZETÉS KÖZÖTT KIALAKULT KONFLIKTUS MIATT. 41-RE EMELKEDETT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 3 MEGYÉBEN 86 EZER HEKTÁRNYI TERÜLET ÉGETT LE. LEMONDOTT A PORTUGÁL BELÜGYMINISZTER AZ ERDÕTÜZEK MIATT. ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A BUGYI ÉS KUNPESZÉR KÖZÖTTI ÚTON, A SOFÕR A JÁRMÛ ALÁ SZORULT, KÉSÕBB ÉLETÉT VESZTETTE. KARCAGON EGY AUTÓ HALÁLRA GÁZOLT EGY, AZ ÚTTESTEN GYALOGOSAN KÖZLEKEDÕ FÉRFIT. HÁZKUTATÁST TARTOTT A RENDÕRSÉG A SZCIENTOLÓGIAI EGYHÁZ BUDAPESTI KÖZPONTJÁBAN. AZ ÜGYBEN SZEMÉLYES ADATTAL VISSZAÉLÉS ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEK GYANÚJA MIATT FOLYIK NYOMOZÁS ISMERETLEN TETTES ELLEN. ORFK: HAZATÉRT A SZERBIÁBAN ÉS MACEDÓNIÁBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕ RENDÕRÖK ÚJABB CSOPORTJA.