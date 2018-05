A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA VEZETÕJE BÍRÓ MARCELL LEHET 24.HU. A MOMENTUM TÜNTETÉST SZERVEZETT MÁJUS ELSEJÉN, "MARADUNK, ELLENÁLLUNK, VÁLTOZTATUNK!" SZLOGENNEL. FEKETE-GYÕR ANDRÁS: A JOBBIKRA IS SZÜKSÉG VAN A VÁLTOZÁSHOZ. FARKAS GERGELY, JOBBIK: MINDENKI ELKÖTELEZETT A NÉPPÁRTI FOLYTATÁS MELLETT. BOD PÉTER ÁKOS: A MINÕSÉGI MUNKAERÕ HIÁNYZIK MAGYARORSZÁGON EGYENESEN. ÚJRASZÁMOLTATTA A LISTÁS SZAVAZATOKAT KÉT SZAVAZÓKÖRBEN A KÚRIA, DE AZ EREDMÉNY NEM VÁLTOZTATOTT A MANDÁTUMOK SORSÁN INDEX.HU. A PÁRBESZÉD MINDEN OLYAN KEZDEMÉNYEZÉS MÖGÉ ÁLL, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A RÓMAI PARTI MOBILGÁT MEGÉPÍTÉSÉT. KÖZGAZDÁSZ: INKÁBB MINÕSÉGI, MINT MENNYISÉGI MUNKAERÕHIÁNY VAN MAGYARORSZÁGON - EGYENESEN. CEU REKTOR: AMENNYIRE CSAK LEHET, BUDAPESTEN MARAD A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM - REUTERS. WHO: HÉTMILLIÓAN HALNAK MEG ÉVENTE A LÉGSZENNYEZETTSÉG MIATT. TÜNTETÕK ÉS RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE PÁRIZSBAN, A MÁJUS ELSEJEI FELVONULÁSOKON, AKIK A KORMÁNY MUNKAERÕ-REFORMJA ELLEN TÜNTETTEK. JÚNIUSRA HALASZTOTTA AZ EURÓPAI UNIÓT IS ÉRINTÕ VÉDÕVÁM BEVEZETÉSÉT DONALD TRUMP. DONALD TRUMP MAGA DIKTÁLTA AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL SZÓLÓ ORVOSI SZAKVÉLEMÉNYT. HAZUGSÁGGAL VÁDOLJA AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK IRÁNT, MERT SZERINTE A PERZSA ÁLLAM TITOKBAN ATOMFEGYVER ELÕÁLLÍTÁSÁN DOLGOZIK. HAZUDOZÓNAK NEVEZTE BENJAMIN NETANJAHUT SZÉGYENTELJES VÁDJAI MIATT AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. A NÉMET KORMÁNY MEGVIZSGÁLJA AZ IRÁNI ATOMPROGRAMRÓL SZÓLÓ IZRAELI INFORMÁCIÓKAT. FEGYVERTELEN CIVILEKRE NYITOTTAK TÜZET, ÉS TÖBB EMBERT MEGÖLTEK FEGYVERESEK IRAKBAN. NEM VÁLASZTOTTA MEG A JEREVÁNI PARLAMENT NIKOL PASINJÁN ÖRMÉNY ELLENZÉKI VEZETÕT MINISZTERELNÖKKÉ. ÖRMÉNYORSZÁG: ELLENZÉKI TÜNTETÕK LEZÁRTÁK A FÕVÁROS FÕÚTVONALAIT ÉS A REPÜLÕTÉRRE VEZETÕ UTAT IS. KISKUTYÁKBA REJTETT HEROINT EGY LATIN-AMERIKAI ÁLLATORVOS. A DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ CÁFOLJA AZ AMERIKAI KATONÁK TÁVOZÁSÁT AZ ORSZÁGBÓL A BÉKESZERZÕDÉS ALÁÍRÁSA UTÁN. ÁTREPÜLT EGY HOMOKBUCKÁN, ÉS TÖBB NÉZÕT ELSODORT EGY LADA AZ ÁSOTTHALMI RONCSDERBIN, HÉT EMBER MEGSÉRÜLT DELMAGYAR.HU. ITTAS SOFÕR OKOZTA A 17 ÉVES ÚJPESTI FOCISTA HALÁLÁT. KÉT EMBER MEGSÉRÜLT, AMIKOR ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY NYERGES VONTATÓ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A PILISCSABA ÉS PILISVÖRÖSVÁR KÖZÖTTI SZAKASZON. HÁROM GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA 21-ES KILOMÉTERSZELVÉNYÉNÉL, GYÁL TÉRSÉGÉBEN.