ALIG EGY HETÜK MARADT A PÁRTOKNAK, HOGY LESZEDJÉK AZ UTCÁN MARADT VÁLASZTÁSI PLAKÁTJAIKAT. A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉG KEMÉNYEN KIOSZTOTTA ORBÁN POLITIKÁJÁT. A FIDESSZEL SZIMPATIZÁLÓ ÉRTELMISÉGI KÖR, TÖBB PONTON IS BÍRÁLTA A FIDESZ POLITIKÁJÁT. ÖSSZEÜLNEK A BALOLDALI PÁRTOK, HOGY EGYEZTESSENEK KÉT BUDAPESTI KERÜLET IDÕKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁRÓL. ELFOGTÁK A SVÁJCI HATÓSÁGOK A SAJTÓBAN CSENGERI ÖRÖKÖSNÕKÉNT EMLEGETETT SZ. GÁBORNÉT. A DK MEGTÁMADJA A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYT A KÚRIÁN ÉS ISMÉTELT VÁLASZTÁST KÖVETEL. FIDESZ: GYURCSÁNY PÁRTJA NEM TUDJA ELFOGADNI A VERESÉGET. MÁSFÉL MILLIÁRD FORINTBÓL ELKEZDÕDIK A FÜZÉRI VÁR ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK MÁSODIK ÜTEME. SZAKEMBERHIÁNY FENYEGETI A SZOCIÁLIS OTTHONOKAT A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁSOK MIATT. A KÖZFOGLAKOZTATÁSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁT SÜRGETI A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG. NÉMET LAP: EURÓPAI PÁRTCSALÁDJÁNÁL, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT VEZETÕINÉL MAGYARÁZKODHAT ORBÁN VIKTOR. OSZTRÁK LAP: AZ AUSZTRIÁBAN DOLGOZÓ KÜLFÖLDIEK GYEREKEI UTÁN JÁRÓ CSALÁDTÁMOGATÁS MEGKURTÍTÁSÁRÓL DÖNTHET AZ OSZTRÁK KORMÁNY. SZIJJÁRTÓ PÉTER SZERINT MÁR AZ OSZTRÁK ÁLLAMFÕ IS ÁTÁLLT SOROS GYÖRGY OLDALÁRA. BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT AMBER RUDD BRIT BELÜGYMINISZTER. ROHINGJA MENEKÜLTEK EZREI GYÛLTEK ÖSSZE AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK FOGADÁSÁRA BANGLADESBEN. ÚJABB TAG MONDOTT LE A NOBEL-DÍJAKAT ODAÍTÉLÕ SVÉD AKADÉMIÁN. SZAKÉRTÕK SZERINT ELKÉPZELHETÕ, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN NEM OSZTJÁK KI AZ IRODALMI NOBEL-DÍJAT. TÖBB SZÁZ KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNS TORLÓDOTT FEL AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON. DÉL-KOREAI ELNÖKI SZÓVIVÕ: ÉSZAK-KOREA MÁJUSBAN VÉGLEG BEZÁRJA A NUKLEÁRIS GYAKORLÓTERÉT. KREML: PUTYIN KÉSZ TÁMOGATNI A SZÖUL ÉS PHENJAN KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉST. ÁTÁLLÍTJÁK MÁJUS 5-ÉN AZ ÓRÁKAT ÉSZAK-KOREÁBAN, ÍGY A KÉT KOREÁBAN UGYANANNYI LESZ AZ IDÕ. TÍZEZREK TÜNTETTEK A SPANYOLORSZÁGBAN EGY SZEXUÁLIS TÁMADÁS ÜGYÉBEN HOZOTT BÍRÓSÁGI ÍTÉLET MIATT. LONDON, PÁRIZS ÉS BERLIN KITART AZ IRÁNNAL KÖTÖTT NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS MELLETT. OROSZ-TÖRÖK-IRÁNI, SZÍRIÁBAN LÉTREHOZANDÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL TÁRGYALTAK MOSZKVÁBAN. AGYONLÕTTEK EGY BÁNYÁSZATELLENES KATOLIKUS PAPOT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. SZAÚD-ARÁBIA ELÕSZÖR NEVEZETT KI NÕT AZ ÁLLAMI OLAJVÁLLALAT IGAZGATÓTANÁCSÁBA. NAPKÖZBEN IS MEGDÕLT A MELEGREKORD VASÁRNAP, 31 FOKNÁL MAGASABB HÕMÉRSÉKLETET IS MÉRTEK. TIZENHÉT HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL A HÉTVÉGÉN A RENDÕRÖK. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. FELBORULT EGY AUTÓKAT SZÁLLÍTÓ TRÉLER AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, KISKUNFÉLEGYHÁZÁNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZT LEZÁRTÁK. A RENDÕRÖK ELFOGTAK EGY 46 ÉVES FÉRFIT, AKI A HÉTVÉGI HÁZÁNAK PINCÉJÉBEN TERMESZTETT KÁBÍTÓSZERGYANÚS NÖVÉNYEKET GYÕRSÁG-HALOMALJÁN. EGY MOTOROS ÜTKÖZÖTT SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL MOSONMAGYARÓVÁR BELTERÜLETÉN, A MOTOROS A HELYSZÍNEN AZ ÉLETÉT VESZTETTE.