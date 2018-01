HIVATALOSAN IS ELINDULT A KVÓTAPER MAGYARORSZÁG ELLEN, MIUTÁN A KERESET AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELÉ KERÜLT. NEM JÖTT ÖSSZE A TÁLLAI-FÉLE BENZINÁRCSÖKKENTÉS BONYHÁD FIDESZES POLGÁRMESTERÉNEK, A MOL EZÚTTAL FONTOSNAK TALÁLTA A PIACI OKOKAT - MN. FERENCZ ILONA LEVÉLBEN KÉRTE A MOL-TÓL A BONYHÁDI ÜZEMANYAGÁRAK CSÖKKENTÉSÉT, A CÉG PIACI OKOK MIATT VISSZAUTASÍTOTTA A KÉRÉSÉT. FIZETÉSKÉPTELENSÉG FENYEGETI A CSANÁDPALOTAI ÖNKORMÁNYZATOT, A POLGÁRMESTER ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE. MÁR A MAGYARORSZÁGI ÁRAMELLÁTÁS ÖTÖDE MÉSZÁROS LÕRINC KEZÉBEN VAN, MIUTÁN A FELCSÚTI POLGÁRMESTER BEVÁSÁROLTA MAGÁT A MÁTRAI ERÕMÛBE. NAGYOT KASZÁL MÉSZÁROS A VASÚTÉPÍTÉSBEN IS, AZ EGYIK ÉRDEKELTSÉGE 90 MRD FT-ÉRT DOLGOZHAT A PUSZTASZABOLCSI VASÚTVONALON. EGYRE TÖBB CÉGE VAN A MINISZTERELNÖK VEJÉNEK, TIBORCZ ISTVÁNNAK PÁR HÓNAPJA MÉG 5, MOSTANRA 17 CÉGBEN VAN ÉRDEKELTSÉGE. A NÉMET-FRANCIA TENGELYHEZ HASONLÍTOTTA A V4 ORSZÁGOK GAZDASÁGI EREJÉT ORBÁN VIKTOR A LENGYEL KORMÁNYFÕVEL TARTOTT KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. "VÁLASSZUNK! 2018" NÉVEN ALAPÍTOTT CSOPORTOT 11 KORÁBBI KORMÁNYTAG, BALÁZS PÉTER VOLT KÜLÜGYMINISZTER VEZETÉSÉVEL. A CSOPORT CÉLJA, HOGY MINÉL TÖBBEN VOKSOLJANAK 2018-BAN, ÉS OLYAN PÁRTOKRA SZAVAZZANAK, MELYEK OSZTJÁK A V18 ÁLTAL KÖZZÉTETT 8 ALAPELVET. AZ LMP, A DK ÉS AZ EGYÜTT IS JELEZTÉK, HOGY NYITOTTAK A CSOPORTTAL VALÓ TÁRGYALÁSRA. JANUÁR VÉGÉN SZTRÁJKOLHATNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, HA NEM LESZ ÚJABB BÉREMELÉS. JÖVÕ HÉTEN AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK IS LEÁLLHATNAK 2 NAPRA, MERT AZ MKKSZ IS MUNKABESZÜNTETÉSRE KÉSZÜL. A SZAKSZERVEZET ANNAK A MINTEGY 200 EZER KÖZTISZTVISELÕNEK A HELYZETÉT SZERETNÉ RENDEZNI, AKIKNEK A FIZETÉSE 10 ÉVE NEM NÕTT. JOBBIK: A KÖZSZFÉRA BÉREMELÉSÉRE LENNE FEDEZET A KÖLTSÉGVETÉSBEN, CSAK NEM KAMUBERUHÁZÁSOKRA KELLENE KÖLTENI AZ ADÓFIZETÕK PÉNZÉT. FEBRUÁR 18-ÁN TARTJÁK A NÉPSZAVAZÁST AZ ERZSÉBETVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYEK NYITVATARTÁSÁRÓL - MAGYAR NEMZET. ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZNEK DONALD TRUMP JOGÁSZAI STEVE BANNON, AZ ELNÖK VOLT NEMZETBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓJA ELLEN. BANNON KORÁBBAN EGY LAPNAK ADOTT INTERJÚJÁBAN HAZAÁRULÁSSAL ÉS PÉNZMOSÁSSAL VÁDOLTA MEG TRUMP VEJÉT ÉS FIÁT. AZONNALI HATÁLLYAL LEVÁLTOTTA TISZTSÉGÉBÕL A HELYI RENDÕRSÉG MAGYARELLENESSÉGÉRÕL ISMERT PARANCSNOKÁT MAROSVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE. ÕRIZETBE VETTÉK EGY BETILTOTT NEONÁCI CSOPORT 6 TAGJÁT NAGY-BRITANNIÁBAN, AZZAL GYANÚSÍTJÁK ÕKET, HOGY TERRORCSELEKMÉNYRE KÉSZÜLTEK. NAGY-BRITANNIA CSATLAKOZNA A CSENDES-ÓCEÁNI SZABADKERESKEDELMI TÉRSÉGHEZ. ISMÉT TÖBB TUCAT KORÁBBI ÉS JELENLEGI KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN. BIZTONSÁGI OKOK MIATT TILOS MOSTANTÓL SAJÁT MOBILTELEFONT HASZNÁLNIA A SZEMÉLYZETNEK A FEHÉR HÁZBAN. RENDELETILEG FELOSZLATTA DONALD TRUMP A 2016-OS ELNÖKVÁLASZTÁSON TÖRTÉNT ESETLEGES CSALÁSOKAT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOT. PANASZT TETT WASHINGTON ELLEN AZ ENSZ-NÉL TEHERÁN, MERT SZERINTÜK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BEAVATKOZIK IRÁN BELÜGYEIBE. JELENTÉKTELENNEK MINÕSÍTI AZ IRÁNI TÜNTETÉSEKET A HEZBOLLAH VEZETÕJE. KIVÉGEZTEK EGY KISKORÚ ERÕSZAKTEVÕ GYEREKGYILKOST IRÁNBAN. HELYREÁLLÍTANÁ AZ ORSZÁGA ÉS SZÖÜL KÖZÖTTI FORRÓDRÓTOT AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTOR, AMIT PHENJAN KÉT ÉVVEL EZELÕTT SZÜNTETETT MEG. TIZENEGYRE EMELKEDETT SZERDÁIG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT NAPOK ÓTA SÚJTÓ SARKVIDÉKI HIDEGHULLÁM HALÁLOS ÁLDOZATAINAK A SZÁMA. A TÁMOGATÁSOK MEGVONÁSÁVAL FENYEGETTE MEG TRUMP A PALESZTIN HATÓSÁGOT, AMIÉRT NEM HAJLANDÓK A BÉKETÁRGYALÁSRA IZRAELLEL. A PALESZTINOK NEM ENGEDNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ZSAROLÁSÁNAK - KÖZÖLTE A PFSZ. 15 ÉVESEK TÁMADTAK KÉT, FÕLEG KISKORÚAKBÓL ÁLLÓ TÁRSASÁGRA A MARGITSZIGETEN, KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. A RENDÕRÖK ELÕL HAMIS RENDSZÁMMAL MENEKÜLVE BALESETET SZENVEDETT EGY AUTÓ NAGYKANIZSÁN. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT EGY VAJDASÁGI FÉRFI, AKI A GYANÚ SZERINT ÚJÉV NAPJÁN AGYONVERTE 22 ÉVES BARÁTNÕJÉT. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAGYTA A HELYSZÍNT EGY FÉRFI SAJÓVÁMOSON, MIUTÁN HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT, A RENDÕRÖK KERESIK. ÖNGYILKOS LETT EGY RAB A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZBAN, AZ 50 ÉVES FOGVATARTOTT A ZÁRKÁBAN FELAKASZTOTTA MAGÁT. ROBBANÁS VOLT EGY CSALÁDI HÁZBAN ÚJSZÁSZON, EGY EMBER ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT, A KÖRNYÉKET EGY IDÕRE KIÜRÍTETTÉK. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY FURGON ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ 1-ES ÚTON, NÉGYEN MEGHALTAK, HÁROM EMBERT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK.