414 PÁRT INDULHAT JÖVÕRE A VÁLASZTÁSOKON.
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL SZERINT 213 PÁRT MÁR BEJEGYZETT, 183 BEJEGYZÉS ALATT ÁLL
MEGSZÜNTETTÉK A NYOMOZÁST AZZAL A FIDESZES TANÁRRAL SZEMBEN, AKI LEEMELT 3 M FT-OT AZ ISKOLA SZÁMLÁJÁRÓL, MAJD HAZAVITTE - HVG.HU.
A RENDÕRSÉG SZERINT AZ V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRA NEM ELLOPTA A PÉNZT, CSAK OTTHON "EGY DOBOZBAN TARTOTTA".
DÖNTÖTT A KÚRIA, KI KELL ADNIA A FELCSÚTNAK, HOGY MIRE KÖLTÖTTE A TAO-TÁMOGATÁSOKAT.
ORBÁN VEJÉNEK ÜZLETI KÖRE KAPTA MEG AZ E-KÖZBESZERZÉS KIZÁRÓLAGOS ÜZEMELTETÉSI JOGÁT - HVG.HU.
AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGNAK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁST FELFÜGGESZTHETI AZ EU, HA HIBÁT TALÁL AZ ITTHON MÛKÖDÕ ELLENÕRZÉSI RENDSZERBEN - 24.HU.
AZ ÍGÉRTNÉL JÓVAL KEVESEBB NYUGDÍJPRÉMIUMOT ÉS KORREKCIÓT KAPTAK A NYUGDÍJASOK A NOVEMBERI UTALÁSNÁL - MAGYAR NEMZET.
BALOG ZOLTÁN: A KORMÁNY MINDEN NYUGDÍJASNAK BIZTOSÍT 10 EZER FORINTNYI ERZSÉBET-UTALVÁNYT.
TELEFONOS KAMPÁNYT INDÍT A FIDESZ A SOROS-KONZULTÁCIÓ NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE.
SZEPTEMBER VÉGÉIG 1,5 MRD FORINTÉRT LEVELEZETT A VÁLASZTÓKKAL A KORMÁNY - MFOR.HU.
BEKÉRETTE AZ AMERIKAI ÜGYVIVÕT SZIJJÁRTÓ, MIUTÁN AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM BEJELENTETTE, HOGY 200 M FT-TAL TÁMOGATNÁ A HAZAI SZABAD SAJTÓT.
A MAGASABB BÉREK ÉRDEKÉBEN A KISVÁLLALKOZÓI SZEKTOR MEGERÕSÍTÉSÉT SZORGALMAZZA A JOBBIK.
HATMILLIÁRD FORINTOS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL ÚJULHATNAK MEG 2020-IG ÚJPEST, ILLETVE AZ UTE SPORTLÉTESÍTMÉNYEI.
1,8 MILLIÓ EMBERT LEHETNE MÉG BEVONNI A MUNKAERÕPIACRA AZ NGM TANÁCSADÓJA SZERINT MAGYAR IDÕK.
HILLARY CLINTON VOLT DEMOKRATA ELNÖKJELÖLT SZERINT EGY ELLENE INDÍTOTT VIZSGÁLAT HATALOMMAL TÖRTÉNÕ VISSZAÉLÉS LENNE.
JEFF SESSIONS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER VIZSGÁLAT INDÍTÁSÁT FONTOLGATJA CLINTON FELTÖRT LEVELEZÉSE ILLETVE BÁNYAVÁLLALATA OROSZOKNAK ELADÁSA MIATT.
BÉCSBEN TÖBB EZREN TÜNTETTEK A RADIKÁLIS JOBBOLDALI FPÖ LEHETSÉGES KORMÁNYKOALÍCIÓS TAGSÁGA ELLEN.
MAGYARORSZÁG UTÁN LENGYELORSZÁG ELLEN IS MEGINDÍTJA AZ ÚGYNEVEZETT 7-ES CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁST AZ EURÓPAI PARLAMENT.
LENGYEL KÜLÜGY: POLITIKAI NYOMÁSGYAKORLÁSKÉNT ÉRTELMEZHETÕ AZ EP LENGYELORSZÁGRA VONATKOZÓ HATÁROZATA.
LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NEM JOGOSULT A LENGYEL JOGREND ALAKÍTÁSÁRA.
INDUL A SPANYOL KORMÁNY ÁLTAL KIÍRT ELÕREHOZOTT KATALÓNIAI VÁLASZTÁSOKON A TÉRSÉG LEVÁLTOTT SZAKADÁR ELNÖKE, CARLES PUIGDEMONT.
TÁMOGATTA AZ EURÓPAI PARLAMENT JÁRÓKA LÍVIA FIDESZES EP-KÉPVISELÕ ALELNÖKI JELÖLÉSÉT.
MERKEL ÉS MACRON TOVÁBBI ERÕFESZÍTÉSEKET SÜRGET A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY TELJESÍTÉSÉHEZ.
FELROBBANT EGY AUTÓ, MIUTÁN AKNÁRA HAJTOTT DONYECK MEGYÉBEN, EGY RENDÕR MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
ELFOGADTA AZ OROSZ ALSÓHÁZ A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉT.
ISMÉT TÖBB MINT SZÁZ KORÁBBI RENDÕR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL.
HAT DEMOKRATA PÁRTI KÉPVISELÕ TRUMP ALKOTMÁNYOS ELMOZDÍTÁSÁRA TETT JAVASLATOT SZERDÁN.
ÁTVETTE A HATALMAT SZERDA ÉJJEL A HADSEREG ZIMBABWÉBAN, DE TAGADTÁK, HOGY PUCCSOT KÖVETTEK VOLNA EL ROBERT MUGABE REGNÁLÓ ELNÖK ELLEN.
A HADSEREG AZT ÁLLÍTJA, ÕK CSAK AZ ELNÖK KÖREIBEN LÉVÕ BÛNÖZÕKKEL SZEMBEN AKARNAK FELLÉPNI, MINT MONDTÁK, AZ ELNÖKÖT "BIZTONSÁGBA HELYEZTÉK".
ÉSZAK-KOREAI SAJTÓ: HALÁLBÜNTETÉST ÉRDEMELNE TRUMP AZÉRT, MERT MEGSÉRTETTE KIM DZSONGUNT.
AZ AUSZTRÁL RENDÕRSÉG LEFOGLALT 700 KILOGRAMM KOKAINT EGY JACHT HAJÓTESTÉBEN, 3 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK.
KÁRPÓTLÁST KELL FIZETNIE A SRÍ LANKA-I ÁLLAMNAK EGY BUDDHA-TETOVÁLÁS MIATT ÕRIZETBE VETT BRIT TURISTÁNAK.
321 RENDBELI SZEMÉLYES ADATTAL VALÓ VISSZAÉLÉSSEL GYANÚSÍT A RENDÕRSÉG EGY FÉRFIT VAS MEGYÉBEN.
OLDALÁRA BORULT EGY KISTEHERAUTÓ A LETKÉS ÉS IPOLYTÖLGYES KÖZÖTTI, 1201-ES ÚTON. A BALESETET AZ OKOZTA, HOGY VADAK FUTOTTAK A JÁRMÛ ELÉ.
NÉGY EMBERT KÖRÖZÖTT SZERDÁN A BRFK A NOVEMBER 4-I SZURKOLÓI ERÕSZAK MIATT, A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN AZ UTOLSÓ GYANÚSÍTOTT IS FELADTA MAGÁT.
MUNKÁLTATÓJA FELELÕTLENSÉGE MIATT VESZTHETTE ÉLETÉT EGY FAVÁGÓ PUTNOKON, GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS MIATT EMELTEK VÁDAT.
TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓS A 4-ES ÚTON ALBERTIRSÁNÁL, AZ AUTÓ SOFÕRJE BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE, AZ UTAT LEZÁRTÁK.