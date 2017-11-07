Csúcspont után

2017. november 7.,
kedd, Rezső napja

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2017. november 7., kedd 09:25, frissítve: kedd 09:29

Edző és nemzetközi sportvezető lesz Hegyi Dóra Európa-bajnok aerobikos.

Hegyi DóraReggeli járat

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