Csúcspont után

BEFOLYÁSOS MAGYAROK, KÖZTÜK A SVÁJCI MAGYAR NAGYKÖVET IS ÉRINTETT A LEGÚJABB OFFSHORE-BOTRÁNYBAN.
A PANAMA-IRATOKBAN FELTÛNIK SOROS GYÖRGY ÉS ANDY VAJNA NÉHÁNY OFFSHORE ÉRDEKELTSÉGE IS.
SZIJJÁRTÓ PÉTER VÉDELMÉBE VETTE A BOTRÁNYBAN ÉRINTETT SVÁJCI NAGYKÖVETET.
MINDENKI KÁOSZRA SZÁMÍTOTT, DE ELMARADT A NAGY ÖSSZEOMLÁS A FÕVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN HÉTFÕ REGGEL.
A 3-AS METRÓVONAL FELÚJÍTÁSA MIATT HÉTFÕTÕL PÓTLÓBUSZOK SZÁLLÍTJÁK AZ UTASOKAT A VONAL ÉSZAKI SZAKASZÁN.
DRÁGÁBBAK A MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZÕ METRÓKOCSIK, MINT A NYIZSNIJ NOVGORODBA SZÁLLÍTOTT ÚJ SZERELVÉNYEK - INDEX.
TÖBB MINT 80 MILLIÁRD FORINTOT KÖLT ÉVENTE ÉGETETT SZESZRE A MAGYAR LAKOSSÁG ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG.
KSH: SZEPTEMBERBEN FELGYORSULT A KISKERESKEDELMI FORGALOM NÖVEKEDÉSE.
HIVATALOSAK A JELÖLÉSEK A FIDESZ VASÁRNAPI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁRA, GULYÁS MARADHAT ALELNÖK, NOVÁK KATALIN IS ALELNÖKI JELÖLÉST KAP.
CÖF: NEM KÖLTÖTTÜNK AZ MVM PÉNZÉBÕL A GYURCSÁNY-VONA-PLAKÁTRA.
DK: A HATÁRON TÚLI MAGYAROKNAK SZAVAZATI JOGUK VAN, DE HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGÜK NINCS.
KÉRELMET NYÚJT BE AZ AB-HEZ A JOBBIK, HOGY GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN DÖNTSENEK A PLAKÁTTÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS BEADVÁNYUKRÓL.
SZÉL BERNADETT A PARLAMENTBEN: SZAÚD-ARÁBIÁBAN VESZIK ANNYIRA SEMMIBE A NÕKET, MINT AHOGY AZT A MAGYAR KORMÁNY TESZI.
GÉPKOCSI HAJTOTT BELE EGY AUSZTRÁLIAI ISKOLÁBA, KÉT GYEREK MEGHALT, 23 MEGSÉRÜLT.
CSALÁDI OKOK ÁLLHATNAK A TEXASI MÉSZÁRLÁS MÖGÖTT, AZ ÁMOKFUTÓ VOLT APÓSA ÉS ANYÓSA IS ABBA A TEMPLOMBA JÁRT, AHOL A GYILKOSSÁGOK TÖRTÉNTEK.
A TÁMADÁSBAN 26-AN MEGHALTAK, KÖZEL UGYANENNYIEN MEGSEBESÜLTEK, A MERÉNYLÕ ÖNKEZÉVEL VETETT VÉGET AZ ÉLETÉNEK.
TRUMP SZERINT NEM AZ AMERIKAI FEGYVERTÖRVÉNYEK, HANEM A MENTÁLIS PROBLÉMÁK FELELÕSEK A TÁMADÁSÉRT.
11 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTRA INDULT TRUMP, MELYNEK ELSÕ ÁLLOMÁSA JAPÁN VOLT.
TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖSSZEFOG JAPÁNNAL AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN.
DONALD TRUMP MA ELLÁTOGAT DÉL-KOREÁBA, KÉSÕBB KÍNÁBA ÉS VIETNAMBA IS.
AMERIKAI KATONAI TÁMASZPONTON FOGADTA TRUMPOT A DÉL-KOREAI ELNÖK.
KÉT, PUTYINHOZ KÖTHETÕ OROSZ ÁLLAMI INTÉZET PÉNZELTE A TWITTERT ÉS A FACEBOOKOT TRUMP VEJÉNEK ÜZLETTÁRSÁN KERESZTÜL.
ISMÉT TÖBB TUCAT KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL.
FEGYVERES TÁMADÁS ÉRTE EGY TELEVÍZIÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉT AZ AFGÁN FÕVÁROSBAN, TÖBB EMBERT MEGÖLTEK.
A KORMÁNYELLENES TÁLIB MOZGALOM AZONNAL JELEZTE, HOGY NEKIK NINCS KÖZÜK AZ AKCIÓHOZ.
KÉNYSZERLESZÁLLÁST KELLETT VÉGREHAJTANIA EGY EJTÕERNYÕSNEK ÓBUDÁN, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEMÉLYVONAT NYÍREGYHÁZA KÜLVÁROSÁBAN.
VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH, MIUTÁN ROSSZUL LETTEK EGY ÁRUHÁZLÁNC GLUTÉNMENTESNEK ÁRULT ZABPEHELYLISZTJÉTÕL, AMELY GLUTÉNT TARTALMAZOTT.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A SZOMBATI, FERENCVÁROS-DEBRECEN LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉS SZÜNETÉBEN TÖRTÉNT SZURKOLÓI VEREKEDÉS MIATT.
JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA EGY MACEDÓN KAMIONBAN MEGBÚJVA KÉT AFGÁN FÉRFI RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK FELTARTÓZTATTÁK ÕKET.
TEHERAUTÓ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT KAPOSVÁR BELTERÜLETÉN, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT.
FOLYTATÓDOTT HÉTFÕN A MAGYAR NEMZETI BANK ELLENI PER A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN A QUAESTOR-ÜGYBEN.