2018. január 9.,
kedd, Marcell napja

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Csak azért sem!

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2018. január 9., kedd 10:51, frissítve: kedd 13:20

Csak azért sem! A DK sem hajlandó befizetni a 16 milliós ÁSZ-bírságot. Részletek Gréczy Zsolttól, a párt szóvivőjétől.

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