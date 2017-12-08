Brüsszel perel

2017. december 8.,
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2017. december 8., péntek 09:51, frissítve: péntek 09:59

Beperli Magyarországot az Európai Bizottság a menekültkvóta szabotálása miatt. Kapcsoltuk brüsszeli tudósítónkat, majd Tóth Norbert nemzetközi jogásszal elemeztük a helyzetet.

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