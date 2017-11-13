Boldogságkönyv

MEGHALLGATNÁ TOROCZKAI LÁSZLÓT A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG, HOGY A JOBBIK ALELNÖKE TISZTÁZZA KAPCSOLATÁT BIZONYOS SZERVEZETEKKEL.
TOROCZKAI LÁSZLÓ: LENNE KEDVEM BOHÓCOT CSINÁLNI A BIZOTTSÁGBÓL, DE NEM AKAROK ASSZISZTÁLNI EHHEZ A BOHÓZATHOZ MAGYAR NEMZET.
DRÁGÁBB LESZ AZ AUTÓGUMI-CSERE, MERT A SZAKEMBERHIÁNY MIATT BÉREMELÉSSEL PRÓBÁLJÁK MEGTARTANI A DOLGOZÓKAT A CÉGEK VG.
ELLENSZAVAZAT NÉLKÜL, EGYHANGÚLAG ÚJRA ORBÁN VIKTORT VÁLASZTOTTÁK A FIDESZ ELNÖKÉNEK A PÁRT VASÁRNAPI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN.
A FIDESZ ALELNÖKEINEK GULYÁS GERGELYT, KUBATOV GÁBORT, NOVÁK KATALINT ÉS NÉMETH SZILÁRDOT VÁLASZTOTTÁK.
ORBÁN KONGRESSZUSI BESZÉDÉBEN A KORMÁNY EREDMÉNYEIRÕL, A NYUGATI VILÁG HANYATLÁSÁRÓL ÉS A SZERINTE GYENGÉLKEDÕ ELLENZÉKRÕL BESZÉLT.
ORBÁN: ELSÖPRÕ TÖBBSÉGBEN VAGYUNK, AZ EGÉSZ NYUGATI VILÁGOT LE FOGJUK GYÕZNI, EZT PEDIG A "SOROS-ÜGYNÖKÖK" IS TUDJÁK.
VONA GÁBOR ÉS AZ MSZP IS CÉLKERESZTBE KERÜLT A FIDESZ KONGRESSZUSÁN.
A JOBBIK IRODÁJÁT KUBATOV GÁBOR SZÉPSÉGSZALONNAK NEVEZTE, AZ MSZP-RÕL PEDIG AZT MONDTA: JÖVÕRE LEHET, HOGY BE SEM JUTNAK A PARLAMENTBE.
MSZP: HA MARAD A FIDESZ, MARAD A KORRUPCIÓ ÉS A GYÛLÖLETKORMÁNYZÁS IS.
JOBBIK: ORBÁN BESZÉDÉT BÁRMELYIK KIÉGETT PÁRTÁLLAMI VEZETÕ ELMONDHATTA VOLNA.
LMP: ORBÁN A MÚLT EMBERE, BESZÉDE EGY ÚJABB GYENGE PRÓBÁLKOZÁS ARRA, HOGY ELFEDJE AZ ORSZÁG VALÓDI PROBLÉMÁIT.
DK: A FIDESZ-KONGRESSZUS SZÍNPADÁRA FELVONULT A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV.
EGYÜTT: VALÓDI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA HELYETT HAZUDOZÁS ÉS VALÓSÁGTAGADÁS - ENNYIRE FUTOTTA ORBÁNTÓL.
ÚJRA LETAGADTA EGY LAKOSSÁGI FÓRUMON A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT NAVRACSICS TIBOR.
AZ UNIÓS BIZTOS ÚGY FOGALMAZOTT: A KORMÁNY SOROS EGY-KÉT ÚJSÁGCIKKÉRE ÉPÍTETTE FEL A TELJES SOROSOZÓS KAMPÁNYÁT.
NÉGYNAPOS ÜLÉST TART A HÉTEN AZ ORSZÁGGYÛLÉS, A KÉPVISELÕK MA 24 ELÕTERJESZTÉSRÕL SZAVAZHATNAK.
LEGKEVESEBB 207 EMBER HALT MEG AZ IRÁN ÉS IRAK HATÁRVIDÉKÉT SÚJTÓ, 7,3-ES EREJÛ FÖLDRENGÉSBEN. A SÉRÜLTEK SZÁMA MEGHALADJA A 800-AT.
AZ ELÕZETES VÉGEREDMÉNY SZERINT BORUT PAHOR HIVATALBAN LÉVÕ ÁLLAMFÕ NYERTE A SZLOVÉN ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁT.
KÍNA SZIGORÍTANI FOG AZ ÉSZAK-KOREA ELLENI SZANKCIÓKON - JELENTETTE BE A KÍNAI ELNÖK.
KREML: AZ AMERIKAIAK RUGALMATLANSÁGA MIATT MARADT EL A PUTYIN-TRUMP KÜLÖNTALÁLKOZÓ.
NÉMET LAP: AZ EU A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG UTÁN A RENDÕRSÉGRE IS KITERJESZTENÉ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT.
FELTEHETÕEN AZ ISZLÁM ÁLLAM 400 ÁLDOZATÁNAK MARADVÁNYAIT TARTALMAZÓ TÖMEGSÍRT TALÁLTAK IRAK ÉSZAKI RÉSZÉN.
ISMÉT TÖBB TUCAT FELTÉTELEZETT DZSIHADISTÁT VETTEK ÕRIZETBE ISZTAMBULBAN.
GYAKORLATOZÁS KÖZBEN LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER IRAK KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, HAT EMBER MEGHALT.
FEGYVERESEK KIRABOLTÁK A MERCEDES FORMA-1-ES CSAPATÁT BRAZÍLIÁBAN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI.
HALOTTASKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT EGY BUSZ MEXIKÓBAN, LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK.
ÓRIÁSI NYERSGYÉMÁNTOT TALÁLTAK SIERRA LEONÉBAN, MINDÖSSZE NÉHÁNY HÓNAPPAL AZUTÁN, HOGY TALÁLTAK EGY 709 KARÁTOS DARABOT.
ÁROKBA HAJTOTT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ AZ M6-OSON PAKSNÁL, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT.
FÁNAK HAJTOTT EGY AUTÓS MEZÕKÖVESDNÉL, A BALESETBEN EGY 43 ÉVES NÕ VESZTETTE ÉLETÉT.
107 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FEL A HÉTVÉGÉN ORSZÁGSZERTE.