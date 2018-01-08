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2018. január 8., hétfő 09:05, frissítve: hétfő 11:28

Tartanak az ügyvédek a most hatályba lépett, új polgári perrendtartástól. A szakma véleményét Kovács Kázmér, a Magyar Ügyvédi Kamara polgári és gazdasági jogi elnökhelyettese mondta el.

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Kovács KázmérReggeli járat

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