A JOBBIK ÉSZREVÉTELEI MELLETT IS JÓVÁHAGYTA AZ ELLENZÉKI PÁRTRA KISZABOTT, TÖBB MINT 660 MILLIÓ FORINTOS BÜNTETÉST AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK.
AZ LMP UTÁN A DK SEM AKARJA BEFIZETNI AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ÁLTAL KIRÓTT BÍRSÁGOT.
FEKETE-GYÕR ANDRÁS: HA LESZ EGY HITELES ELLENZÉKI JELÖLT, AKI MEG TUDJA VERNI FIDESZES KIHÍVÓJÁT HELYI SZINTEN, A MOMENTUM MEGFONTOLJA A VISSZALÉPÉST.
FIDESZESEK KÖNYÖRÖGNEK NEKI, HOGY NE LEGYEN ÚJABB KÉTHARMAD - JELENTETTE KI KARÁCSONY GERGELY, A SPINOZA SZÍNHÁZBAN EGY BESZÉLGETÉSEN.
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TAVALYI ÉVI HIÁNYA MAJDNEM 1974 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI, ILYEN MAGAS DEFICITSZÁMRA 2006 ÓTA NEM VOLT PÉLDA.
KÖRLEVÉLBEN TILTOTTA MEG A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁKNAK A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI HIVATAL, HOGY AZ ENGEDÉLYÜK NÉLKÜL NYILATKOZZANAK A SAJTÓNAK - RTL KLUB.
LMP: SÚLYOSAN ANTIDEMOKRATIKUS LÉPÉS, HOGY ELTILTJÁK A SZAKISKOLÁKAT A NYILATKOZATOKTÓL.
EGYÜTT: A SZIGORÍTÁSRA NEM LENNE SZÜKSÉG, HA VÁLLALHATÓ LENNE A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJA.
UTCÁRA VONULNAK A DIÁKOK JANUÁR 19-ÉN, A PARLAMENT ELÉ SZERVEZETT TÜNTETÉSEN AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁLLAPOTÁRA AKARJÁK FELHÍVNI A FIGYELMET.
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT INDÍTANÁ AZ MSZP NÉMETH SZILÁRD ELLEN CSEPELEN - ATV.
DK: A KÖRZETET SZABÓ SZABOLCSNAK, AZ EGYÜTT KÉPVISELÕJÉNEK TARTOTTUK FENN, HA BANGÓNÉ ELINDUL ELLENE, "NEM LESZ KORMÁNYVÁLTÁS".
JUHÁSZ PÉTER: LEHET BOTKÁNAK IGAZA VAN, HOGY IGAZÁBÓL A FIDESZ IRÁNYÍTJA AZ MSZP-T.
KOCSIS MÁTÉ VÁLTHATJA PINTÉR SÁNDORT A BELÜGYMINISZTERI SZÉKBEN A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN - MAGYAR NEMZET.
A FÜGGETLEN HORVÁTH GYULÁT VÁLASZTOTTÁK ORDACSEHI, ÉS A SZINTÉN FÜGGETLEN MÁRVÁNY PÉTERT PEDIG KAPOLCS POLGÁRMESTERÉVÉ VASÁRNAP.
NEM ÉRKEZTEK MEG AZ ÚJ BUSZOK A VOLÁNBUSZ SZÁMÁRA, MIVEL A TENDERGYÕZTES IKARUS MÉG EGY DB-T SEM SZÁLLÍTOTT LE A MEGRENDELT 180-BÓL - MAGYAR NEMZET.
EGY ÉV ALATT 26 EZERREL CSÖKKENT AZOKNAK A SZÁMA, AKIK NYELVVIZSGÁVAL PRÓBÁLKOZTAK.
ORBÁN VIKTOR A BILDNEK: A NÉMETEK AKARTÁK BEFOGADNI A MIGRÁNSOKAT, NEM A MAGYAROK, MAGYARORSZÁG AZZAL TESZI A DOLGÁT, HOGY VÉDI A SCHENGENI HATÁRT.
KIUTASÍTANÁ AZ ANTISZEMITA KÜLFÖLDIEKET NÉMETORSZÁGBÓL A CDU/CSU JOBBKÖZÉP PÁRTSZÖVETSÉG.
SZÉLES KÖRBEN BÍRÁLJÁK AZ ONLINE GYÛLÖLKÖDÉS ÉS ÁLHÍRTERJESZTÉS ELLENI NÉMET TÖRVÉNYT.
NÉMÁN TISZTELGETT EMMANUEL MACRON VASÁRNAP A CHARLIE HEBDO SZATIRIKUS LAP ELLEN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁS 3. ÉVFORDULÓJÁN.
SZERB LAPÉRTESÜLÉS SZERINT KOSZOVÓI ALBÁN SZÉLSÕSÉGESEK TÁMADÁST TERVEZTEK SZERB KOLOSTOROK ELLEN.
ROBBANÁS TÖRTÉNT VASÁRNAP EGY METRÓÁLLOMÁS BEJÁRATÁNÁL STOCKHOLM EGYIK KÜLVÁROSÁBAN, EGY EMBER MEGHALT, EGY MEGSÉRÜLT.
A GOLDEN GLOBE-DÍJÁTADÓN A RÉSZTVEVÕK TÖBBSÉGE FEKETÉBE ÖLTÖZVE TILTAKOZOTT A FILMVILÁGBAN TAPASZTALT SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEK ELLEN.
TELEFONON TÁRGYALNA AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORRAL DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK.
SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK NEW YORKBAN A SZOKATLANUL HIDEG IDÕJÁRÁS MIATT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT BOEING A LESZÁLLÓPÁLYÁN A TORONTÓI REPTÉREN, AZ EGYIK GÉP HAJTÓMÛVE KIGYULLADT, UTASOK NEM SÉRÜLTEK MEG.
ELUTASÍTOTTA ALEKSZEJ NAVALNIJ PANASZÁT AZ OROSZ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, A POLITIKUS NEM INDULHAT A MÁRCIUS 18-I ELNÖKVÁLASZTÁSON.
IRÁNBAN LETARTÓZTATTÁK MAHMÚD AHMEDINEZSÁD VOLT ELNÖKÖT KORMÁNYELLENES IZGATÁS MIATT AMIÉRT TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA TEHERÁNI TÜNTETÕKET.
TAVALY TÖBB MINT KÉTSZERESÉRE NÕTT A GÁZAI ÖVEZETBÕL IZRAELRE KILÕTT RAKÉTÁK SZÁMA - KÖZÖLTE AZ IZRAELI VÉDELMI ERÕK STATISZTIKAI RÉSZLEGE.
A SZÍRIAI HADSEREG ÁTTÖRTE A FELKELÕK ÁLLÁSAIT EGY KATONAI BÁZISNÁL, A FÕVÁROS, DAMASZKUSZ KELETI KÜLTERÜLETÉN.
11 EMBER HALT MEG EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN AZ EGYKOR FELKAPOTT MEXIKÓI ÜDÜLÕVÁROSBAN, ACAPULCÓBAN.
HÉTFÕRE VIRRADÓRA MEGDÕLT A HAJNALI MELEGREKORD A FÕVÁROSBAN MIUTÁN 7,2 CELSIUS-FOKOT REGISZTRÁLTAK BUDAPESTEN.
BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A NÕ, AKIT HÉTFÕN REGGEL, CSOBÁNKA KÜLTERÜLETÉN ÜTÖTT EL EGY SZEMÉLYAUTÓ.
MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: ÕSZ ELEJE ÉS DECEMBER 31. KÖZÖTT 71-EN FAGYTAK MEG MAGYARORSZÁGON.
25 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.
LE KELLETT ZÁRNI A MAJOMHÁZAT A FÕVÁROSI ÁLLATKERTBEN, MERT A LÁTOGATÓK VAKUZÁSSAL ÉS KOPOGTATÁSSAL ZAVARTÁK AZ ÁLLATOKAT.
FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ JANUÁR 8-TÓL. AZ M1-ES AUTÓPÁLYA MINDKÉT OLDALÁN, A 12-ES ÉS 66-OS KM KÖZÖTT JAVÍTÁS MIATT.
LÖVÖLDÖZÉS VOLT RÁKOSKERESZTÚRON, KÉT EMBER MEGHALT, EGY EMBER ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.