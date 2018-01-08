2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

10°

Beindul a Fonó

Hír TV

2018. január 8., hétfő 09:10, frissítve: hétfő 11:27

Moldvai csángó népzenével és táncházzal nyílik a szezon a Fonó Budai Zeneházban. Vendég: Endrődi Szabolcs népzenész, Berka Együttes.

Hír TVvissza a címlapra
Reggeli járat

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV