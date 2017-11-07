Begyűrűzött

2017. november 7.,
kedd, Rezső napja

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2017. november 7., kedd 07:21, frissítve: kedd 07:23

Emelik áraikat a hazai fuvarozócégek. Tények és érvek Peredi Pétertől, a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkárától.

Peredi PéterReggeli járat

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