2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Bárest és zenei stand-up

Hír TV

2018. január 10., szerda 09:15, frissítve: szerda 10:57

Új programokkal bővül a Cziffra Fesztivál. Részletek Balázs János Liszt- és Prima-díjas zongoraművésztől.

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Balázs JánosReggeli járat

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