2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

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Balos csörte

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2018. május 28., hétfő 08:00, frissítve: hétfő 08:29

Kvótaügyben esett egymásnak a baloldal két EP-képviselője. Niedermüller Pétert erről és gyülekezési jog korlátozásának kormánypárti tervéről is kérdeztük.

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