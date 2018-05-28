Balos csörte

5.50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
8.30 - A PERONON: MOLNÁR ZSOLT AZ MSZP BUDAPESTI ELNÖKE.
ANGELA MERKEL PÁRTJA, A CDU FELTÉTELEKET SZABOTT A FIDESZNEK, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN MARADHASSON HVG.HU.
A NÉMET KONZERVATÍV PÁRT A CEU BUDAPESTI MARADÁSÁT KÉRTE, TOVÁBBÁ VÁRJÁK BE A STOP SOROS-TÖRVÉNNYEL A VELENCEI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSÁT.
A KORMÁNYNAK TÖBB PÉNZT KELL SZÁNNIA BUDAPESTRE MONDTA TARLÓS ISTVÁN, AKI MÉG NEM TUDJA, HOGY INDUL-E ÚJRA A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT INDEX.HU.
TARLÓS ISTVÁN HA FOLYTATJA, A BKK-T MEGSZÜNTETNÉ, ÉS ELVETNÉ A RÓMAI-PARTI MOBILGÁT MEGÉPÍTÉSÉT IS.
JÚLIUSTÓL DRÁGULHAT A PARKOLÁS BUDAPESTEN, HA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS SZERDÁN JÓVÁHAGYJA A KERÜLETEK JAVASLATÁT.
BÍRÁLTA A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJÁT LÁZÁR JÁNOS.
KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON.
KOCSIS-CAKE OLIVIO, A PÁRBESZÉD PÁRTIGAZGATÓJA ÜL BE A PARLAMENTBE KARÁCSONY GERGELY HELYETT.
ÖTEN JELENTKEZTEK BE AZ MSZP ELNÖKI TISZTSÉGÉRE A PÁRT VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉN.
MESTERHÁZY ATTILA, KUNHALMI ÁGNES, TÓTH BERTALAN, BRÓDY GÁBOR ÉS SZANYI TIBOR JELEZTE INDULÁSI SZÁNDÉKÁT.
KDNP-FRAKCIÓVEZETÕ: A MAGUKAT LIBERÁLISOKNAK NEVEZÕK IGYEKEZNEK GYENGÍTENI A CSALÁDI, EGYHÁZI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGEKET.
SZÉL BERNADETTET ÉS KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNTOT VÁLASZTOTTÁK TÁRSELNÖKNEK AZ LMP TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN.
ALÁZATRA ÉS BÛNBÁNATRA HÍVJÁK A REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÕK AZOKAT A POLITIKUSOKAT, AKIK GYÛLÖLETET SZÍTOTTAK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN.
MÛANYAGOK GYÁRTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉGET ALAPÍTOTT MÉSZÁROS LÕRINC KISEBBIK LÁNYA 24.HU.
REKORDEREDMÉNYT ÉRTEK EL A BRÓKERCÉGEK AZ ELSÕ NEGYEDÉVBEN VILÁGGAZDASÁG.
ÁTADTÁK A SZEGEDI VADASPARK FÉLMILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁSÁT, AZ ORSZÁG LEGMODERNEBB ELEFÁNTHÁZÁT.
AZ OLASZ ÁLLAMFÕ MEGVÉTÓZTA A PÉNZÜGYMINISZTER-JELÖLTET, EZÉRT SZAKÉRTÕI KORMÁNY ALAKULHAT, ÉS ÚJ VÁLASZTÁSOKAT KELL TARTANI OLASZORSZÁGBAN.
FELFÜGGESZTETTÉK A VARSÓI PARLAMENTBEN NEGYVEN NAPJA FOLYÓ ÜLÕSZTRÁJKJUKAT A FOGYATÉKKAL ÉLÕK ÉS GONDOZÓIK.
A SZTRÁJKOLÓK TOVÁBBRA IS FENNTARTJÁK A JÁRULÉKOK EMELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSÜKET.
TÖBB, MINT FÉLMILLIÓ JÁRMÛVET IS VISSZAHÍVHAT A MERCEDES A DÍZELMOTOROK MIATT.
HATALMAS TÛZ VOLT EURÓPA MÁSODIK LEGNAGYOBB VIDÁMPARKJÁBAN, NÉMETORSZÁGBAN, A LÁNGOK ELOLTÁSÁN TÖBB SZÁZ TÛZOLTÓ DOLGOZOTT.
NÉGYSZER ANNYI, MINTEGY 20 EZER ELLENTÜNTETÕ FOGADTA BERLINBEN A BEVÁNDORLÁSELLENES NÉMETORSZÁGI PÁRTOT, AZ AFD-T.
A BRAZIL ELNÖK ENGEDETT A SZTRÁJKOLÓK KÖVETELÉSEINEK.
HÁROM AMERIKAI DÉLI ÁLLAMBAN SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK AZ ALBERTO-KÉNT ISMERT TRÓPUSI VIHAR MIATT.
FEJBE LÕTT EGY 20 ÉVES GUATEMALAI BEVÁNDORLÓT EGY AMERIKAI HATÁRÕR TEXASBAN, A LÁNY AZONNAL MEGHALT INDEX.HU.
ÉSZAK-KOREAI KÜLDÖTTSÉG UTAZIK SZINGAPÚRBA A CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE.
LEGKEVESEBB KÉTMILLIÓ EMBERT FENYEGET ÉHEZÉS AZ ASZÁLY MIATT AFGANISZTÁNBAN.
AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY BETEGEKET SZÁLLÍTÓ MENTÕ SALGÓTARJÁNBAN A 21-ES FÕÚTON, HETEN MEGSÉRÜLTEK.
ORFK: HUSZONÖT HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL A HÉTVÉGÉN, AZ ORSZÁG TERÜLETÉN.
MEGSZEREZTE HARMADIK MAGYAR BAJNOKI CÍMÉT A VIDEOTON LABDARÚGÓCSAPATA.
AZ NB1 UTOLSÓ ELÕTTI FORDULÓJÁBAN A FEHÉRVÁRI CSAPAT 2-0-RA GYÕZÖTT A HONVÉD ELLEN.
VISSZATÉR A MAGYAR KÉZILABDA-VÁLOGATOTTBA NAGY LÁSZLÓ A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZÕ KÉT MÉRKÕZÉSÉRE.
UNOKÁJÁVAL UGROTT VONAT ELÉ EGY NÕ A HEVES MEGYEI HORTNÁL.
MEGSÉRÜLT EGY KISFIÚ, MIUTÁN FELROBBANT A KEZÉBEN EGY HANGGRÁNÁT A FERENCVÁROS-DIÓSGYÕR MÉRKÕZÉSEN.
EGYMÁSBA FUTOTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ AZ 51-ES FÕÚTON, HARTÁNÁL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT.