2018. március 19.,
hétfő, József, Bánk napja

Bach mindenkinek!

Hír TV

2018. március 19., hétfő 09:02, frissítve: hétfő 09:07

Aikidóbemutató Bach-muzsikára! Vendégünk volt Kovács Zalán László tubaművész, fesztiváligazgató.

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